logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Missa relembra os oito anos do assassinato de Marielle e Anderson

Ato foi celebrado no Rio de Janeiro
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/03/2026 - 14:36
Rio de Janeiro
Brasília - Câmara dos Deputados realiza sessão solene para celebrar Dia Internacional do Direito à Verdade e prestar homenagem a vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Gomes (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma missa foi celebrada na manhã deste sábado (14) para família, amigos e apoiadores em memória dos oito anos do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e de seu motorista Anderson Gomes, na Igreja Nossa Senhora do Parto no centro do Rio de Janeiro.

Esta é a primeira missa no dia do assassinato após a condenação dos mandantes do crime. Em 25 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão; o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, irmão de Domingos; o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa; o major da Policia Militar Ronald Alves de Paula; e o ex-policial militar Robson Calixto, assessor de Domingos. Todos estavam presos preventivamente. Por unanimidade, STF condena assassinos de Marielle e Anderson.

O pai de Marielle, Antonio Francisco da Silva Neto, disse que hoje é um dia de dor que nunca imaginou que a  família passaria. Ele agradeceu as pessoas que estiveram ao lado da família até a condenação dos mandantes.

"Tivemos uma grande vitória que foi a condenação dos mandantes. Eles não esperavam que isso ia acontecer com eles um dia. Tivemos esse êxito", afirmou.

Marinete da Silva, mãe de Marielle, também agradeceu todos os que acompanharam a dor e a saudade pela morte da parlamentar.

"Ela floresce e deixou um legado ímpar.  A gente segue a lutar por mais justiça por Marielle e por todas as mulheres que foram vitimadas país afora", explicou. 

A irmã de Marielle e ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, conta que serviu de modelo para a estátua da vereadora assassinada erguida no Buraco do Lume, no centro.

"Nunca na minha vida imaginei que eu serviria de modelo para o corpo de minha irmã para uma homenagem como essa. Nenhuma família deveria passar por isso".

Neste sábado, haverá a abertura da exposição Mulher Raça – O Legado de Marielle Franco, no CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil, localizado na Rua Primeiro de Março, 66, no Centro da cidade. 

Neste domingo (15), a mobilização continua com a realização da 5ª edição do Festival Justiça por Marielle e Anderson, no Circo Voador, evento político-cultural que reúne artistas, movimentos sociais e apoiadores da luta por justiça.

Anistia Internacional

Neste sábado e domingo, a organização Anistia Internacional fará uma ação pelos oito anos dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes no Largo da Lapa, no centro do Rio, articulando memória, mobilização e ação coletiva. A atividade será dividida em duas partes: primeira parte da intervenção, Cartas para Quem Defende Direitos, resgata a força das cartas que mobilizaram o mundo por justiça.

O segundo momento, Cada Peças Importa, convida o público a refletir sobre defensoras e defensores de direitos humanos que ainda aguardam justiça.

Para a Anistia, a ação reforça que a conquista de justiça por Marielle e Anderson só foi possível graças à mobilização de milhares de pessoas e que essa mesma força coletiva precisa seguir ativa pois muitos defensores e defensoras de direitos humanos ainda esperam proteção, reconhecimento e respostas. 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 25/02/2026 – Na foto da esquerda para direita, Antônio Francisco (pai), ministra Anielle Franco (irmã), Luyara Franco (filha), Marinete Silva (mãe), Mônica Benicio (esposa). Familiares da ex vereadora, Marielle Franco posam para foto no plenário da primeira turma durante segundo dia do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Condenação é recado para quem debochou de Marielle, diz Anielle
Brasília (DF), 25/02/2026 – Plenário da primeira turma durante segundo dia do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Caso Marielle e Anderson: STF condena irmãos Brazão a 76 anos
Brasília (DF), 25/02/2026 – Plenário da primeira turma durante segundo dia do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Por unanimidade, STF condena assassinos de Marielle e Anderson
Edição:
Valéria Aguiar
Missa Rio de Janeiro assassinato MarielleFranco Anderson Gomes Igreja Nossa Senhora do Parto
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
14.03.26 - ALINE ROCHA, WELLINGTON DA SILVA E CRISTIAN RIBERA - Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - Prova de Revezamento do Ski Cross-country no Tesero Cross-Country Skiing Stadium, em Tesero, Itália. Foto: Alessandra Cabral/CPB
Esportes Esqui brasileiro mira 2ª medalha paralímpica em adeus a Milão-Cortina
sab, 14/03/2026 - 16:36
Imagem de satélite mostra um terminal petrolífero na Ilha Kharg 25/02/2026 Planet Labs PBC/Divulgação via REUTERS
Internacional Irã promete retaliação por ataque dos EUA à Ilha Kharg
sab, 14/03/2026 - 16:28
Anti-government protesters look on as a fire burns at a Communist Party office in Moron, Cuba, in this screengrab from video released on March 14, 2026 and obtained from social media. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: - Reuters verified the location from the buildings, the trees, the electric poles, and the entrance gate, which matched file and satellite imagery of the area. - The date the video was recorded could not be independently verified. However, Cuban state media reported on the protest on March 14. - Corroborating videos posted on March 14 also show a fire at the same building. - No older versions of the video were found posted online before March 14. - Coordinates: 22.097128325165183, -78.63044473362781 TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Manifestantes atacam escritório do Partido Comunista em Cuba
sab, 14/03/2026 - 16:14
Brasil Basquete Feminino. Foto: FIBA/Divulgação
Esportes Seleção feminina de basquete enfrenta o Mali no Pré-Mundial
sab, 14/03/2026 - 15:36
O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas. Foto: Dudás Szabolcs/Európai Bizottság
Cultura Morre filósofo alemão Jürgen Habermas aos 96 anos
sab, 14/03/2026 - 15:06
Brasília - Câmara dos Deputados realiza sessão solene para celebrar Dia Internacional do Direito à Verdade e prestar homenagem a vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Gomes (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Direitos Humanos Missa relembra os oito anos do assassinato de Marielle e Anderson
sab, 14/03/2026 - 14:36
Ver mais seta para baixo