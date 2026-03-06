logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global

Organizações entregaram carta com reivindicações ao governo federal
Letycia Bond - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/03/2026 - 20:57
São Paulo
Movimento feminista entrega carta de protesto ao governo federal
© Marla Galdino/Divulgação/Ministério das Mulheres

Composta por 42 organizações e movimentos atuantes na defesa dos direitos das mulheres, a Articulação Nacional da Marcha de 8 de Março apresentou ao governo federal um manifesto com as pautas de reivindicações deste ano.

Além das já conhecidas e reiteradas, como a garantia de direitos básicos e a legalização do aborto, os movimentos se posicionam contra o imperialismo, as tecnologias a serviço da extrema-direita e os padrões de violência em todo o mundo, da Venezuela ao Oriente Médio.

Em documento entregue, nesta quinta-feira (5), à ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a Articulação Nacional escreve que "a luta das mulheres nasce da nossa capacidade histórica de auto-organização" e reafirma o caráter internacionalista da mobilização.

As militantes citam as interferências dos Estados Unidos na forma de governar de outros países, ameaças bélicas e ataques cibernéticos como "formas de dominação colonial que aprofundam a fome, a exploração capitalista patriarcal e racista". 

"Estamos nas ruas pela vida das mulheres trabalhadoras da cidade, do campo, das florestas e das águas, pelas mulheres negras, quilombolas, indígenas, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, com deficiência, mães solo, atípicas, em situação de rua, atingidas por barragens, privadas de liberdade, mulheres de tradição de matriz africana, religiosas ou não, migrantes, jovens, idosas e meninas", declaram. 

O documento traz ainda protesto contra o racismo, a violência policial, a intolerância religiosa, as tentativas de controle sobre os corpos femininos e a insegurança alimentar. Também compartilham suas preocupações em torno da precarização no mercado de trabalho, esfera que atualmente tem provocado reações populares intensas, com as reivindicações pelo fim da escala 6x1. 

"Sabemos que a crise climática é parte desse modelo de exploração. Ela resulta da destruição predatória dos territórios e da mercantilização das mulheres e da natureza", denunciam. 

"Afirmamos que a luta pelo fim de todas as opressões é inseparável da luta por democracia, soberania e justiça social, por isso a taxação das grandes fortunas é fundamental para construção de um Brasil mais justo. Em 2026 todas as nossas frentes convergem para a batalha decisiva de defesa da democracia em nosso país", afirmam.

Ao todo, estão previstas 34 manifestações, entre hoje e a próxima segunda-feira (9), em diversos municípios. Na capital paulista, o ato está marcado para este domingo (8), com concentração às 14h, em frente ao Fórum Pedro Lessa, próximo ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp). 

Relacionadas
São Paulo (SP), 05/03/2026 - O Instituto Cidades Sustentáveis e a Ipsos-Ipec lançaram os resultados da Pesquisa Viver nas Cidades: Mulheres 2026. Foto: Rede Nossa São Paulo/Divulgação
Sete em cada dez mulheres relatam já terem sofrido assédio, diz estudo
Sao Paulo (SP)-01/03/2026. Um ato no domingo em memória de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu após ser atropelada e arrastada pelo ex-companheiro em São Paulo, irá marcar o início das mobilizações pelo Dia Internacional das Mulheres. Organizado pelo Ministério das Mulheres, o local escolhido para o ato é a Marginal Tietê, na zona norte da cidade de São Paulo, onde Tainara foi agredida, atropelada pelo ex-companheiro Douglas Alves da Silva e arrastada por mais de 1 quilômetro ao ficar presa ao carro dele, em 29 de novembro do ano passado. O ato contou com a presença das ministras Márcia Lopes, Marina Silva , Sônia Guajajara e do Ministro Paulo Teixeira e a mãe Luciane ( mãe da vítima Taynara). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Relatório aponta média de 12 mulheres vítimas de violência por dia
Edição:
Carolina Pimentel
direitos das mulheres fim da escala 6x1 imperialismo democracia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Região do Albardão é uma das mais importantes para a manutenção da biodiversidade do Atlântico Sul
Meio Ambiente Governo cria duas unidades de conservação federais no RS
sex, 06/03/2026 - 21:35
Movimento feminista entrega carta de protesto ao governo federal
Direitos Humanos Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
sex, 06/03/2026 - 20:57
snowboard, André Barbieri, jogos paralimpicos de inverno
Esportes Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva
sex, 06/03/2026 - 20:39
Ministro do STJ Marco Buzzi
Justiça STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi
sex, 06/03/2026 - 19:56
Goleiro Bruno retorna à prisão após decisão do STF
Justiça Justiça manda prender goleiro Bruno após ele descumprir condicional
sex, 06/03/2026 - 19:46
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,24 em dia de correção no mercado
sex, 06/03/2026 - 19:25
Ver mais seta para baixo