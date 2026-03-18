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Direitos Humanos

Ônibus é queimado em reação à operação policial no Morro dos Prazeres

Dez linhas de ônibus sofreram alteração no Rio
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/03/2026 - 13:22
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 13/05/2025 - Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMERJ. Foto: PMERJ/Divulgação
© PMERJ/Divulgação

Um ônibus incendiado interdita a Avenida Paulo de Frontin, sentido Túnel Rebouças, na altura da Rua do Bispo, no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro, em reação à operação policial nas comunidades dos morros Fallet, Fogueteiro e Prazeres, na região central, nesta quarta-feira (18).

O chefe do tráfico Claudio Augusto dos Santos, conhecido como Jiló dos Prazeres, foi morto na operação junto com seis suspeitos, de acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). O morador Leandro Silva Souza também foi morto no tiroteio.

O comandante-geral da PMERJ, Marcelo de Menezes Nogueira, disse que o esconderijo de Jiló e sua quadrilha foi localizado nessa terça-feira (17) e ele determinou que a operação fosse realizada hoje.

“Houve grande enfrentamento com apreensão de revólveres, fuzis, granadas. A PM ficará por tempo indeterminado naquela região.”

Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), o Túnel Santa Bárbara está interditado no acesso pelo Elevado 31 de Março, na altura da Avenida Salvador de Sá por onde é feito o desvio. “Motorista, saindo do Centro para Zonal Sul, prefira Túnel Rebouças ou Aterro do Flamengo”, alerta o COR-Rio.

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De acordo com o Rio Ônibus, dez linhas foram impactadas, sofrendo desvios de itinerário no Rio Comprido e em Santa Teresa:

  • 201 Santa Alexandrina x Castelo; 
  • 202 Rio Comprido x Castelo; 
  • 410 Saens Pena x Gávea;
  • 133 Largo do Machado x Terminal Gentileza;
  • 006 Silvestre x Castelo;
  • 007 Silvestre x Central;
  • 507 Silvestre x Largo do Machado;
  • 111 Central x Leblon 109 São Conrado x Terminal Gentileza; 
  • 014 Paula Mato x Central. 

 

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Edição:
Talita Cavalcante
Rio de Janeiro Morro dos Prazeres violência
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