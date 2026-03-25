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Direitos Humanos

Povo Fulni-ô guiará vivência na Chapada dos Veadeiros

Aldeia Multiétnica promove imersão por quatro dias em abril
Agência Brasil
Publicado em 25/03/2026 - 10:04
Brasília
Brasília (DF), 25/03/2026 - Encontro e vivência na Aldeia Multiétnica na Chapada dos Veadeiros. Foto: aldeiamultietnica/Instagram
© aldeiamultietnica/Instagram

Entre os dias 18 e 21 de abril, indígenas da etnia Fulni-ô dividirão saberes culturais e ancestrais com os participantes da Aldeia Multiétnica, na Chapada dos Veadeiros. 

Durante os quatro dias de encontro, rodas de conversa e palestras abordarão as lutas e os desafios enfrentados por esse povo.

Estão programados momentos de convivência ao redor da fogueira, reflexões sob o céu estrelado e banhos nos rios da região. 

"A Aldeia é feita de encontros, de histórias que se entrelaçam, e cada pessoa que passa por aqui leva consigo um pouco da sabedoria indígena e da essência do lugar", destacou Juliano Basso, coordenador da Aldeia Multiétnica.

A Aldeia Multiétnica prepara-se para o próximo evento, em julho. Por nove dias, além dos Fulni-ô (PE); os Kayapó Mebêngôkré (PA), Kariri Xocó (AL/DF), Xavante (MT), Alto Xingu (MT), Krahô (TO) e os Guarani Mbyá (SP/SC) participarão da vivência.

“Queremos que todos vivenciem a essência dos nossos povos, é um espaço para aprender e celebrar juntos. A troca de saberes é fundamental para a construção de um futuro mais harmônico”, acrescenta Basso.

Mais informações estão disponíveis na página do projeto.

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Edição:
Talita Cavalcante
indígenas Direitos Humanos Chapada dos Veadeiros
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