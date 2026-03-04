logo ebc
Publicado texto que reconhece assentamento para reforma agrária no CE

Medida no Diário Oficial é primeiro passo para acomodar famílias
Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 09:28
Brasília
Brasília (DF), 04/03/2026 - Idace avança no reconhecimento de 11 Projetos de Assentamentos Estaduais no Ceará, junto ao Incra. Foto: GEDEF/Idace
© GEDEF/Idace

Portaria publicada nesta quarta-feira (4) no Diário Oficial da União reconhece para fins de reforma agrária o Projeto de Assentamento Estadual Esperança da Terra, em Paracuru, no Ceará.

Com área total é de 235,28 hectares, a região fica a cerca de 80 quilômetros de Fortaleza.

O assentamento é uma criação do governo do estado do Ceará, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará.

Com a medida, começa a fase de análise para inclusão inicial de 15 famílias no programa.

Incentivo

Quando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reconhece um assentamento estadual, as famílias que ocupam a região passam a ter direito a alguns benefícios, como crédito para construção e compra de equipamentos, além da documentação da terra.

Edição:
Talita Cavalcante
