logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Santos terá centro de memória para vítimas de violência do Estado

Local irá oferecer serviços e acolhimento aos familiares das vítimas
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 19:50
São Paulo
Ministra Macaé Evaristo participa da cerimônia de apresentação pública do Centro de Memória às Vítimas da Violência de Estado / CAIS Mães por Direitos. Quadra Escola Unidos da Zona Noroeste, São Paulo. 04-03-2026 Fotos: Raul Lansky
© Raul Lansky/MDHC

Há cerca de 20 anos, os Crimes de Maio provocaram 564 mortes durante confrontos entre agentes do Estado e integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Só na Baixada Santista foram 115 mortes, entre elas, a do gari Edson Rogério Silva dos Santos, filho de Débora Maria da Silva, fundadora do movimento Mães de Maio.

indícios de execução, praticada por policiais, na maioria dos assassinatos.

Também foi na Baixada Santista que 84 pessoas morreram em decorrência das operações policiais Escudo e Verão, realizadas entre os anos de 2023 e 2024.

Por concentrar episódios emblemáticos de letalidade policiais e chacinas no estado de São Paulo, a Baixada Santista foi escolhida para abrigar o Centro de Memória das Vítimas de Violência do Estado e também o Centro de Acesso a Direitos e Inclusão Social (CAIS) Mães por Direitos.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a iniciativa é inédita no país voltada à memória, à verdade, à reparação, à prevenção e ao acolhimento de familiares que foram atingidos pela violência de Estado. O evento, realizado nesta quarta-feira (4) com anúncio oficial de criação dos dois centros, teve a participação da ministra Macaé Evaristo.

“Centros de Memória são importantes, primeiro porque trazem a verdade para o conjunto da população; segundo, porque preservam e recuperam a dignidade das vítimas e de suas famílias. E, em terceiro, porque é um elemento fundamental na garantia da justiça de transição“, disse a ministra, nas redes sociais.

De acordo com a ministra, os centros também são importantes para fortalecer a responsabilização dos perpetradores de violências.

Centros

O Centro de Memória, explicou o ministério, será responsável por articular memória, produção de conhecimento e prestar atendimento psicossocial e jurídico a familiares de vítima da letalidade estatal, com foco na Baixada Santista.

Já o CAIS Mães de Direitos, que vai funcionar no mesmo espaço, será um dispositivo de “porta aberta”, promovendo acolhimento qualificado, articulação intersetorial e acesso a direitos fundamentais para as mães e familiares em contextos de violência.

Os centros são fruto de uma parceria entre o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, além do movimento Mães de Maio e da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, instituições que vão ficar responsáveis pela implementação e pela gestão do espaço.

“Esta é uma homenagem a nossos filhos, que não se pode apagar. Um memorial dos nossos filhos”, ressaltou Débora Maria da Silva, do movimento Mães de Maio.

De acordo com as duas instituições, os centros vão promover uma programação diversificada, como exposição, acervo de memória, atividades culturais e educacionais.

Também vão contar com uma equipe multidisciplinar de profissionais para apoio e acolhimento de famílias vítimas de violência de Estado, em campos como saúde e área jurídica.

Relacionadas
Brasília, 21/07/2023, A estudante Júlia, mexe em seu celular. Sonhos das juventudes: políticas ajudam a potencializar trajetórias e criar oportunidades. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Guia orienta sobre como abordar violência de gênero nas redes sociais
Insônia, quarentena, pandemia, coronavírus, covid 19
Violência sexual na internet atinge 1 em cada 5 adolescentes no Brasil
Brasília (DF), 27/12/2026 - Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, durante entrevista com a TV Brasil e Agência Brasil. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Março de luta: ações intensificam combate à violência contra a mulher
Edição:
Carolina Pimentel
Violência Policial violência do Estado santos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07.08.2024 - Maria da Penha durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
qua, 04/03/2026 - 20:06
People mourn on the day of the funeral of the victims following a reported strike on a school in Minab, Iran, March 3, 2026. Amirhossein Khorgooei/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY REFILE – REMOVING ATTRIBUTION TO STRIKE
Internacional Guerra do Irã viola Carta da ONU, diz missão internacional 
qua, 04/03/2026 - 19:59
Ministra Macaé Evaristo participa da cerimônia de apresentação pública do Centro de Memória às Vítimas da Violência de Estado / CAIS Mães por Direitos. Quadra Escola Unidos da Zona Noroeste, São Paulo. 04-03-2026 Fotos: Raul Lansky
Direitos Humanos Santos terá centro de memória para vítimas de violência do Estado
qua, 04/03/2026 - 19:50
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – O delegado Angelo Lages, da 12ª Delegacia Policial, fala sobre a prisão de quatro réus do caso de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Polícia quer quebrar sigilo telefônico de réus por estupro coletivo
qua, 04/03/2026 - 19:33
04.03.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante Seminário - Brasil pela Vida das Meninas e Mulheres. Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Direitos Humanos Mutirão cumprirá mil mandados de prisão contra agressores de mulheres
qua, 04/03/2026 - 19:04
Brasília, 21/07/2023, A estudante Júlia, mexe em seu celular. Sonhos das juventudes: políticas ajudam a potencializar trajetórias e criar oportunidades. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Guia orienta sobre como abordar violência de gênero nas redes sociais
qua, 04/03/2026 - 19:04
Ver mais seta para baixo