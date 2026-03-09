logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

São Paulo registra feminicídio no Dia Internacional da Mulher

Fato aconteceu na zona leste da capital paulista
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/03/2026 - 11:13
São Paulo
Brasília (DF), 08/03/2026 Ato 8 de Março – Dia Internacional das Mulheres em Brasília. Foto; Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

Uma mulher de 44 anos foi morta após ser esfaqueada pelo companheiro, na noite do domingo (8), na zona leste da capital paulista. O caso ocorreu neste Dia Internacional da Mulher, quando mulheres de todo o Brasil foram às ruas em protestos especialmente contra a violência de gênero.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram a vítima com ferimentos causados por uma faca. Ela foi socorrida ao Hospital Geral de São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos.

A SSP informou que, posteriormente, o autor se apresentou em um batalhão da Polícia Militar (PM) e foi detido. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado na 8ª DDM – São Mateus.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Litoral paulista

Na cidade de Praia Grande, litoral paulista, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de disparo de arma de fogo e briga de casal, na manhã do sábado (7). No local, encontraram a vítima, uma mulher de 40 anos. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O agressor, um homem de 46 anos, foi preso em flagrante. A arma utilizada no crime e uma moto usada na fuga foram apreendidas. O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande.

Recorde de feminicídios

O estado de São Paulo registra recordes em ocorrências registradas como feminicídio. Em 2025, o estado registrou o maior número de vítimas de feminicídio desde o início da série histórica, em 2018.

Em todo o ano passado, as vítimas chegaram a 270, o que representa um aumento de 6,7% em relação a 2024, quando o número chegou a 253. Os dados estão disponíveis no site da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2026 – Ato do Dia Internacional da Mulher ocupa a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, pedindo o fim das violências contra as mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Mulheres se reúnem em Copacabana contra a violência e o feminicídio
São Paulo (SP), 07/12/2015 - Ato nacional pelo fim da violência contra as mulheres, com o tema Basta de feminicídio. Queremos as mulheres vivas!, na Avenida Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Brasil pede à OMS inclusão de CID de feminicídio
Brasília (DF), 07/12/2025 - O Levante Mulheres Vivas realiza ato na área central de Brasília para denunciar o feminicídio e todas as formas de violência contra mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mulheres negras são maioria das vítimas de feminicídio no país
Edição:
Valéria Aguiar
feminicídio São Paulo dia internacional da mulher policiais militares ferimentos faca
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 08/03/2026 Ato 8 de Março – Dia Internacional das Mulheres em Brasília. Foto; Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos São Paulo registra feminicídio no Dia Internacional da Mulher
seg, 09/03/2026 - 11:13
joão fonseca, indian wells, tênis
Esportes João Fonseca avança para oitavas do Masters 1000 de Indian Wells
seg, 09/03/2026 - 10:59
Supermercado no Rio de Janeiro 14/03/2020 REUTERS/Sergio Moraes
Economia Estimativas do mercado para inflação e PIB ficam estáveis
seg, 09/03/2026 - 10:40
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral CNU: prazo para candidato confirmar interesse em vaga termina hoje
seg, 09/03/2026 - 10:39
09/03/2026 - Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio. Foto: Corpo de Bombeiros RJ/ Divulgação
Geral Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio
seg, 09/03/2026 - 09:36
Bomba de extração de petróleo no Texas
Internacional Petróleo se encaminha para aumento recorde com escalada da guerra
seg, 09/03/2026 - 08:46
Ver mais seta para baixo