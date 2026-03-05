logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

SUS: mulheres vítimas de violência terão acesso a reconstrução dental

Serão oferecidos próteses, implantes e restaurações
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 12:08
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Paciente é atendida por dentistas nos serviços de odontologia do Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Mulheres vítimas de violência terão acesso a reconstrução dentária no Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo tratamento odontológico integral e gratuito. Serão oferecidos próteses, implantes, restaurações e outros procedimentos.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5) pelo Ministério da Saúde. A ação faz parte do plano de trabalho anunciado ontem (4) para o enfrentamento ao feminicídio no país.

Segundo a pasta, o programa contará com o reforço de 500 impressoras 3D e scanners, que funcionarão em unidades odontológicas móveis distribuídas em todo o país. Em 2025, foram distribuídos 400 novos veículos e a previsão é que, até o fim deste ano, outras 800 unidades entrem em circulação.

“Se os homens não se engajarem no enfrentamento à violência contra as mulheres, a gente não vai ganhar essa batalha. As mulheres já lutam por isso há muitos anos, há décadas. Está na hora dos homens entrarem com mais força nessa luta. E a gente, que é da área da saúde, mais ainda”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Mais cedo, a pasta informou que solicitou à Organização Mundial da Saúde (OMS) a inclusão da categoria feminicídio na Classificação Internacional de Doenças (CID-11). O objetivo é dar maior visibilidade aos óbitos de mulheres motivados por desigualdade de gênero – atualmente registrados de forma genérica como agressão.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relacionadas
04.03.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante Seminário - Brasil pela Vida das Meninas e Mulheres. Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Mutirão cumprirá mil mandados de prisão contra agressores de mulheres
São Paulo (SP), 07/12/2015 - Ato nacional pelo fim da violência contra as mulheres, com o tema Basta de feminicídio. Queremos as mulheres vivas!, na Avenida Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Brasil pede à OMS inclusão de CID de feminicídio
Brasília (DF), 07.08.2024 - Maria da Penha durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
Edição:
Amanda Cieglinski
Violência Contra a Mulher Pacto Nacional - Brasil contra o feminicídio Dentista SUS Feminicídio Direitos das Mulheres
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 04/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Foto: Banco Master/Divulgação
Justiça Defesa de Vorcaro pede ao STF provas objetivas de prisão do banqueiro
qui, 05/03/2026 - 12:36
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde SUS ganha neste mês teleatendimento para mulheres expostas à violência
qui, 05/03/2026 - 12:31
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF tem maioria para negar novamente prisão domiciliar de Bolsonaro 
qui, 05/03/2026 - 12:11
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Paciente é atendida por dentistas nos serviços de odontologia do Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos SUS: mulheres vítimas de violência terão acesso a reconstrução dental
qui, 05/03/2026 - 12:08
São Paulo (SP), 07/12/2015 - Ato nacional pelo fim da violência contra as mulheres, com o tema Basta de feminicídio. Queremos as mulheres vivas!, na Avenida Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Brasil pede à OMS inclusão de CID de feminicídio
qui, 05/03/2026 - 11:55
O presidente chinês Xi Jinping e outros líderes participam da sessão de abertura da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC), no Grande Salão do Povo, em Pequim, China, em 4 de março de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov
Internacional China fixa meta de crescimento econômico entre 4,5% e 5% para este ano
qui, 05/03/2026 - 11:47
Ver mais seta para baixo