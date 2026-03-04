logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Último foragido por estupro coletivo de adolescente no Rio se entrega

Estudante de 17 anos foi atraída para emboscada em apartamento
Isabela Vieira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 14:45
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – Viatura da Polícia Civil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O último homem foragido da Justiça no caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, no Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Civil no início da tarde desta quarta-feira (4). O crime ocorreu no dia 31 de janeiro, e os suspeitos foram indiciados pela polícia na semana passada.

Bruno Felipe dos Santos Allegretti se apresentou à 54ª Delegacia de Polícia, em Belford Roxo, onde foi preso. Ele será enviado a um presídio.

Quatro homens, com 18 e 19 anos, e um adolescente, de 17 anos, participaram do crime, segundo a 12ª Delegacia de Polícia, de Copacabana, que conduziu as investigações.

Vitor Hugo Oliveira Simonin já tinha se entregado na manhã desta quarta-feira, assim como Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, que procuraram a polícia na terça-feira (3).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os quatro presos respondem por estupro, com agravante de a vítima ser adolescente, e também por cárcere privado. 

O adolescente que também foi indiciado pelo crime é apontado pelas investigações como responsável por atrair a vítima para a emboscada no apartamento. Não houve prisão decretada no caso dele, que não é considerado foragido. Ele é investigado por ato infracional análogo aos crimes apurados.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não pediu a internação do jovem em unidade socioeducativa, conforme solicitado pela polícia. Em nota, a promotoria disse que eventuais medidas cautelares podem ser requeridas no decorrer da investigação.

Entenda o caso

Em janeiro, a vítima, uma aluna do Colégio Federal Pedro II, foi convidada por um colega da escola com quem já teve um relacionamento a ir à casa de um amigo dele, em um apartamento em Copacabana, na zona sul da cidade.

Ao chegar, o adolescente insinuou que eles fariam "algo diferente". Como a jovem recusou, ela foi trancada em um quarto, onde denuncia que sofreu a violência por parte dos cinco indiciados.

Em entrevista à imprensa na terça-feira, o delegado responsável pelo inquérito, Ângelo Lages, informou que investiga mais dois casos semelhantes com a participação dos envolvidos nesse estupro coletivo. Lages ressaltou a importância de os jovens, ao se relacionarem, respeitarem limites.

"O que deve ficar claro, principalmente para os meninos, é que não é não. Isso é fundamental. A vítima do primeiro caso deixou muito claro, a todo momento, que não se relacionaria com mais ninguém (além do adolescente) em vários momentos", destacou.

 

Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – O delegado Angelo Lages, da 12ª Delegacia Policial, fala sobre a prisão de quatro réus do caso de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O delegado Ângelo Lages, da 12ª Delegacia Policial, fala sobre a prisão de quatro réus do caso de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil - Fernando Frazão/Agência Brasil

A Agência Brasil tenta contato com os advogados dos envolvidos. A defesa de João Gabriel Xavier Bertho nega que ele tenha participado do estupro. O espaço permanece aberto para incluir as demais versões.

Relacionadas
Brasília (DF) 30/09/2025 A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa de plenária da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM) de Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
"Temos que agir", diz ministra das mulheres sobre estupro no Rio
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Crime de estupro: entenda as agravantes e punições previstas em lei
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 – A 12ª Delegacia Policial investiga casos de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Subsecretário do Rio é demitido após envolvimento de filho em estupro
Edição:
Vinicius Lisboa
Direitos das Mulheres Estupro Coletivo Rio de Janeiro Polícia Civil do Rio de Janeiro Violência Sexual Violência Contra a Mulher
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 04/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Foto: Esfera Brasil/Divulgação
Justiça Justiça mantém prisão de Vorcaro e cunhado em audiência de custódia
qua, 04/03/2026 - 18:01
O trabalho invisível das mulheres é tema do Caminhos da Reportagem - O trabalho do cuidado é exercido majoritariamente por mulheres. Foto: Frame/TV Brasil
Educação Estudo mostra que 90% dos cuidadores informais no Brasil são mulheres
qua, 04/03/2026 - 17:59
04/03/2026 - A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Foto: PM MG/Divulgação
Justiça Comparsa de Vorcaro, Sicário é levado para atendimento em hospital
qua, 04/03/2026 - 17:51
Brasília (DF) 18/10/2025 O Dia D nacional de multivacinação, mobilização voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos, no Riacho Fundo II, cidade satéite de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Vacinação de meninos contra o HPV chega a 74% no estado de São Paulo
qua, 04/03/2026 - 17:17
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Entidades repudiam planos de Vorcaro contra jornalistas
qua, 04/03/2026 - 17:04
Navio-tanque no Estreito de Ormuz 21/12/2018 REUTERS/Hamad I Mohammed
Economia Impacto da guerra no preço do combustível ao consumidor pode demorar
qua, 04/03/2026 - 16:56
Ver mais seta para baixo