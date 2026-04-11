logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Acampamento Terra Livre termina com pedido para acelerar demarcações  

Evento teve participação de 7 mil indígenas de todas as regiões
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/04/2026 - 13:02
Brasília
Brasília (DF), 09/04/2026 - Marcha de indígenas de todo país que participam do Acampamento Terra Livre - ATL 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Dinamam Tuxá, avalia que o Acampamento Terra Livre, que se encerra neste sábado (11), em Brasília, cumpriu o dever de cobrar os Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) pela garantia dos direitos aos povos originários no país.

“O acampamento é um momento de cobrança para as instituições do Estado brasileiro”, afirmou.

O evento teve a participação de mais de sete mil indígenas de todas as regiões. Em entrevista à Agência Brasil, ele avalia que o eixo principal de cobranças é a necessidade de acelerar as demarcações de territórios.

Ameaças

“Durante toda a semana, inclusive nas marchas, a mensagem direcionada para o Congresso Nacional é de alerta para as principais ameaças que estão tramitando na Câmara e no Senado”, disse. 

Ele voltou a manifestar repúdio à implementação do marco temporal (PEC 48) e que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

A proposta  já foi aprovada no Senado para ser incluída na Constituição. O tema aguarda análise da Câmara. Outra ameaça é o projeto de lei 6050, que tramita no Senado. “Tem o objetivo único e exclusivo de abrir as terras indígenas para grandes empreendimentos”, afirmou Tuxá.

Frustração

A liderança indígena disse que, ao Poder Executivo, foi reconhecido que nos últimos três anos, foram demarcados 20 territórios, mas que deve haver mais rapidez.

”Esperávamos que o governo atuasse de uma forma mais ambiciosa em termos de números de terras demarcadas, de terras protegidas, e de números de desintrusão das terras indígenas”, afirmou. 

Os indígenas também manifestaram, nesta semana, ao Supremo Tribunal Federal (STF) contrariedade ao projeto de construção da Ferrovia Ferrogrão. A votação foi adiada na Corte. Para viabilizar a ferrovia, seria necessário alterar os limites do Parque Nacional do Jamanxim (PA).

Para Tuxá, os indígenas voltam aos seus territórios com uma mistura de sentimentos.

“Houve algumas entregas simplórias, como é o caso de grupos de trabalho constituídos. Esperávamos mais e que houvesse demarcações de terra, homologações e portarias declaratórias”, lamentou.

Relacionadas
Brasília (DF), 07/04/2026 - Indígenas de todo o país realizam marcha em Brasília em defesa de seus direitos Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Em carta, indígenas veem avanços, mas cobram demarcações e proteção
Brasília (DF), 09/04/2026- Marcha de indígenas de todo país que participam do Acampamento Terra Livre - ATL 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Indígenas levam a Itamaraty proposta de áreas livres de petróleo e gás
Brasília (DF), 09/04/2026- Marcha de indígenas de todo país que participam do Acampamento Terra Livre - ATL 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Em marcha, indígenas revelam orgulho de erguer faixas e bandeiras
Edição:
Maria Claudia
acampamento indígena Terra Livre Dinamam Tuxá
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/04/2026 - Marcha de indígenas de todo país que participam do Acampamento Terra Livre - ATL 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Direitos Humanos Acampamento Terra Livre termina com pedido para acelerar demarcações  
sab, 11/04/2026 - 13:02
Alunos em sala de aula. Foto: Sam Balye/Unsplash
Educação Censo: 50% de alunos cotistas nas federais concluem graduação
sab, 11/04/2026 - 12:39
Fumaça é vista após ataque israelense nos subúrbios do sul de Beirute, na esteira de uma escalada entre o Hezbollah e Israel em meio ao conflito entre os EUA e Israel contra o Irã 03/03/2026 REUTERS/Khalil Ashawi
Internacional Líderes do Irã e EUA se reúnem no Paquistão em busca de acordo de paz
sab, 11/04/2026 - 12:25
título de eleitor digital,e-Título
Justiça TRE-RJ promove mutirão para eleitores regularizarem título
sab, 11/04/2026 - 12:06
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. FOTO: TJRJ
Justiça Júri condena ex-PM pelo assassinato do bicheiro Fernando Iggnácio
sab, 11/04/2026 - 11:43
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Reforma tributária expõe desafios em automatização de empresas
sab, 11/04/2026 - 10:55
Ver mais seta para baixo