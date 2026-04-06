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Direitos Humanos

Audiência de jovem esfaqueada 15 vezes será realizada dia 15 de abril

Ela sofreu tentativa de feminicídio por se recusar namorar o agressor
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/04/2026 - 09:03
Rio de Janeiro
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© Joédson Alves/Agência Brasil

A jovem Alana Anísio, de 20 anos, foi esfaqueada 15 vezes dentro de casa, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no último dia 6 de fevereiro, porque se recusou a namorar o agressor que está preso. 

A primeira audiência do caso será no dia 15 de abril, às 14h, no Fórum Regional de Alcântara. Pela rede social, ela convoca um ato por justiça contra a tentativa de feminicídio.

'"Como a maioria das vítimas de violência, a gente precisa abrir mão da nossa privacidade e do nosso momento após sofrer algo tão brutal para cobrar justiça”, escreveu na rede social Instagram.

“Relembro a todas que nós mulheres não estamos seguras na rua, nem no trabalho, na academia e nem na nossa própria casa, lugar onde a gente deveria estar segura", completou.

Para Alana, o que aconteceu não pode ficar impune e o agressor tem que receber a pena mais dura possível.

"A sociedade não pode tolerar que mulheres sejam caladas e que o nosso "não" não seja aceito", escreveu ainda a jovem.

Alana ficou quase um mês internada na Clínica São Gonçalo e passou por várias cirurgias. Ela recebeu alta hospitalar no dia 4 de março e continua o tratamento em casa.  

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