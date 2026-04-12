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Direitos Humanos

Cartórios de todo o Brasil fazem mutirão de registro civil esta semana

Na capital paulista, a ação será na Praça da Sé, das 10h às 16h
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/04/2026 - 12:47
São Paulo
São Paulo (SP), 13/05/2025 - 3ª Semana Nacional de Registro Civil - Registre-se!, em São Paulo. A iniciativa, liderada pelo Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo facilitar o acesso à cidadania para pessoas em situação de vulnerabilidade. As ações acontecem na Praça da Sé. A organização fornece alimentação para o público no local e a expectativa é que sejam distribuídas mais de 2000 marmitas. Foto: Cadu Pinotti/Agência Brasil
© Cadu Pinotti/Agência Brasil

Cartórios de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal começam nesta segunda-feira (13) uma mobilização para ampliar o acesso a documentações básicas, principalmente para a população mais vulnerável. Coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça, a campanha Registre-se vai reunir diversas instituições, que irão variar conforme o estado.

A 4ª Semana Nacional do Registro Civil, que vai até o dia 17 de abril, pretende diminuir o sub-registro de nascimentos no país. Além de documentos básicos, como certidão de nascimento e RG, em alguns locais poderá ser emitido o título de eleitor.

Também serão disponibilizados atendimentos assistenciais, orientações jurídicas, serviços de saúde e ações em unidades prisionais.

Cidade de SP

Na capital paulista, o mutirão será realizado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP), em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e Pop Rua Jud Sampa, além de diversos órgãos públicos.

Durante o mutirão, serão oferecidos serviços como emissão de segunda via de certidões de nascimento e casamento, fundamentais para a obtenção de outros documentos, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), título de eleitor e carteira de trabalho.

Além da documentação civil, a população mais vulnerável terá acesso a serviços de orientação jurídica, atendimentos de saúde, inclusão em programas sociais e suporte assistencial. Os atendimentos vão ocorrer na Praça da Sé, das 10h às 16h, com distribuição de senha no local. 

“O Registro Civil é a base da cidadania. Ao garantir o acesso à documentação básica, possibilitamos que milhares de pessoas deixem a invisibilidade e passem a acessar direitos essenciais, políticas públicas e serviços fundamentais”, disse, em nota, Leonardo Munari de Lima, presidente da Arpen/SP.

Para participar do mutirão, a pessoa deve levar qualquer registro anterior que contenha os seus dados básicos, como RG antigo ou cópia de certidões.

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Edição:
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