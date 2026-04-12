logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Justiça mantém condenação da União e de SP por tortura na ditadura

Ex-estudante da USP receberá indenização de R$ 300 mil por perseguição
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/04/2026 - 16:50
São Paulo
São Paulo (SP)-29/03/2026. Caminhada Silenciosa em memória das vítimas da ditadura militar. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

A quarta turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF) confirmou, por unanimidade, a sentença que condenou a União e o estado de São Paulo a indenizarem uma estudante universitária que sofreu perseguições políticas durante o regime militar.

O nome da vítima não foi divulgado. A indenização foi fixada em R$ 300 mil, valor que deve ser dividido entre o estado e a União.

Para os magistrados, a responsabilidade objetiva do Estado ficou comprovada por documentos oficiais e depoimentos de testemunhas que demonstraram que agentes do Estado praticaram tortura e prisões ilegais.

“O dano moral comprovado foi resultado da conduta dos policiais do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), na época servidores públicos do Estado de São Paulo, e do próprio regime militar que propiciou o cometimento de toda a série de arbitrariedades, privações, segregações e violências físicas e morais contra a autora”, escreveu o juiz federal Paulo Alberto Sarno, relator do acórdão.

Conforme o processo, a universitária vivia em uma residência para estudantes da Universidade de São Paulo (USP). Entre 1968 e 1971, ela foi presa e torturada, recebendo choques elétricos e até uma injeção de éter no pé.

“São evidentes os danos morais sofridos pela apelada, consubstanciados na dor experimentada em razão do cerceamento de sua liberdade em condições de violência extrema, da perseguição policial, do afastamento compulsório de seu lar, de sua pátria, de seus familiares e de seus amigos e da perda de seu emprego por motivos políticos e ideológicos”, afirmou o relator.

Relacionadas
São Paulo (SP), 13/05/2025 - 3ª Semana Nacional de Registro Civil - Registre-se!, em São Paulo. A iniciativa, liderada pelo Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo facilitar o acesso à cidadania para pessoas em situação de vulnerabilidade. As ações acontecem na Praça da Sé. A organização fornece alimentação para o público no local e a expectativa é que sejam distribuídas mais de 2000 marmitas. Foto: Cadu Pinotti/Agência Brasil
Cartórios de todo o Brasil fazem mutirão de registro civil esta semana
Rio de Janeiro (RJ), 01/04/2026 - Funcionários da Águas do Rio trabalham em obra de infraestrutura de tratamento de esgoto na comunidade Parque Rubens Vaz. Saneamento básico em localidades do Complexo da Maré. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Professora alerta para endividamento com taxa de água e esgoto na Maré
Rio de Janeiro (RJ), 01/04/2026 - Lixão à beira da Baía de Guanabara, na comunidade Salsa e Merengue. Saneamento básico em localidades do Complexo da Maré. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saneamento básico na Maré requer ações integradas, defende ONG
Edição:
Aline Leal
Ditadura Ditadura Militar Vítima de Tortura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 12/04/2026 - Seleção masculina se classifica para Copa do Mundo de basquete 3x3. Foto: Fiba/Divulgação
Esportes Seleção masculina se classifica para Copa do Mundo de basquete 3x3
dom, 12/04/2026 - 16:51
São Paulo (SP)-29/03/2026. Caminhada Silenciosa em memória das vítimas da ditadura militar. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Direitos Humanos Justiça mantém condenação da União e de SP por tortura na ditadura
dom, 12/04/2026 - 16:50
Rio de Janeiro - Grupo faz passeata pelas ruas da Lapa em defesa dos direitos das mulheres e contra a violência (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Saúde Violência sexual aumenta riscos cardiovasculares em mulheres
dom, 12/04/2026 - 16:30
People wait in queue to vote outside a polling station during the Hungarian parliamentary election in Budapest, Hungary, April 12, 2026. REUTERS/Elisabeth Mandl
Internacional Húngaros votam em massa em eleição que pode tirar Orban do poder
dom, 12/04/2026 - 15:46
Brasília (DF), 12/04/2026 - Brasil garante duas medalhas na Copa do Mundo de ginástica rítmica. Foto: CBG/Divulgação
Esportes Brasil garante duas medalhas na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica
dom, 12/04/2026 - 14:11
FILE PHOTO: Political advertising is on display ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 8, 2026. REUTERS/Angela Ponce/File Photo
Internacional Peru vai às urnas com 35 candidatos presidenciais e resultado incerto
dom, 12/04/2026 - 13:40
Ver mais seta para baixo