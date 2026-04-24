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Direitos Humanos

Ministério repudia declaração de assessor de Trump sobre brasileiras

Paolo Zampolli disse que mulheres do Brasil “fazem confusão com tudo”
Agência Brasil
Publicado em 24/04/2026 - 18:35
Brasília
FILE PHOTO: Anthony Lomangino, a sanitation and recycling businessman and a Trump nominee to the U.S. Postal Service Board of Governors, and Paolo Zampolli, a friend of President Donald Trump and Trump’s envoy for global partnerships, attend a lunch with the Kennedy Center board members in the East Room of the White House in Washington, D.C., U.S., March 16, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
© REUTERS/Jonathan Ernst/Proibido reprodução

O Ministério das Mulheres repudiou as declarações do assessor especial do governo dos Estados Unidos, Paolo Zampolli, contra as mulheres brasileiras. Segundo a pasta, as afirmações reforçam um discurso de ódio e desvalorizam as mulheres do país, em afronta à dignidade e ao respeito.

Recentemente, em entrevista à emissora italiana RAI, Zampolli disse que “as mulheres brasileiras fazem confusão com todo mundo”, e se refere a elas como “raça maldita”. “São programadas para fazer isso”, declarou o representante especial dos Estados Unidos para parcerias globais.

“Misoginia não constitui opinião. Trata-se de manifestação de ódio, aversão e incitação à violência, configurando prática criminosa. Nesse sentido, o Ministério ressalta que o ódio contra meninas e mulheres não pode ser relativizado sob o argumento da liberdade de expressão”, diz a nota divulgada pela pasta, comandada pela ministra Márcia Lopes.  

Segundo o comunicado, o governo do Brasil reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos das mulheres e com o enfrentamento de todas as formas de violência de gênero e raça, incluindo a misoginia.

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, também publicou em suas redes sociais um repúdio à fala de Zampolli. Segundo Janja, ele é acusado por sua ex-mulher, a modelo brasileira Amanda Ungaro, de violência doméstica e abuso sexual e psicológico.

“As mulheres brasileiras, com muita força e coragem, rompem, diariamente, ciclos de violência e de silenciamento. Dizer que somos uma ‘raça maldita’ e ‘programadas para causar confusão’, não nos diminui. Pois sabemos muito bem quem somos e temos muito orgulho de quem nos tornamos diariamente”, disse a primeira-dama. 

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Edição:
Sabrina Craide
misoginia Paolo Zampolli Estados Unidos Donald Trump
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