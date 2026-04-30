logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Operação Contenção: Defensoria do Rio quer acesso a câmeras e perícias

Depois de seis meses, imagens e laudos não foram entregues
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/04/2026 - 08:33
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 28/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contensçao. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), após seis meses da Operação Contenção, ainda não teve acesso às imagens das câmeras corporais dos militares e aos laudos periciais do dia do ocorrido.

Desde o início da operação, considerada a mais letal da história da capital fluminense, com 122 mortos, a DPRJ acompanha o caso e vem buscando acesso aos elementos que possam permitir a reconstrução dos fatos. 

Para o coordenador de Defesa Criminal do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da DPRJ, Marcos Paulo Dutra, a principal marca dessa ação é a ausência de respostas sobre o que ocorreu na mata, justamente onde se concentram as mortes.

“O que é fundamental verificar é o que aconteceu na mata, porque foi ali que houve as mortes. E, até o presente momento, rigorosamente nada foi apresentado que possa validar ou desacreditar a versão policial.”

De acordo com o defensor público, mesmo após determinações no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, a chamada ADPF das Favelas, persistem obstáculos para que haja controle e apuração da atividade policial naquele momento.

Rio de Janeiro (RJ), 19/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Câmeras corporais devem ser usadas por tropas de elite da polícia do Rio após determinação do STF. Foto: Philippe Lima/Governo do Rio
Câmeras corporais usadas por tropas do Rio após determinação do STF - Philippe Lima/Governo do Rio

Em manifestação recente, a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o material encaminhado pelo estado do Rio apresentava inconsistências técnicas que inviabilizaram a perícia.

Entre os problemas apontados estavam a impossibilidade de download das imagens, a ausência de mecanismos técnicos para validação do material digital e inconsistências que impediram sua utilização como prova pericial. 

“O material encaminhado foi considerado inconsistente. As imagens das câmeras portáteis da Polícia Militar não foram apresentas, apenas da polícia civil. Circunstâncias que impedem análise técnica capaz de permitir a responsabilização por eventuais excessos”, defende Marcos Dutra.

Na avaliação do Núcleo dos Direitos Humanos, a ação não alterou a dinâmica territorial apontada como motivação da operação e tampouco produziu ganhos para a sociedade, deixando como saldo as mortes e a ausência de responsabilização.

“A ausência de acesso às imagens e aos laudos não é apenas um entrave à apuração dos fatos, mas um obstáculo ao controle da atuação policial e ao direito da sociedade de conhecer o que ocorreu na operação mais letal da história do estado”, acrescentou Dutra.

A Polícia Militar questionada sobre o atraso de seis meses na entrega das câmeras corporais dos militares que participaram da Operação Contenção disse que “a demanda deveria ser encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública”.

A Secretaria de Segurança e a Polícia Civil não deram retorno nem sobre as câmeras nem sobre os laudos periciais feitos pelo Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após ação policial da Operação Contenção. Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil
MPRJ ouve parentes de mortos na Operação Contenção para elucidar fatos
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Operação Contenção: PF quer identificar vídeos para acelerar trabalho
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Governo do Rio diz que entregou imagens da Operação Contenção à PF
Edição:
Talita Cavalcante
Operação Contenção Rio de Janeiro Direitos Humanos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 28/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contensçao. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Direitos Humanos Operação Contenção: Defensoria do Rio quer acesso a câmeras e perícias
qui, 30/04/2026 - 08:33
08/06/2023 - Rio de Janeiro - RIO DAS OSTRAS JAZZ E BLUES 2019 RIO DAS OSTRAS RJ - Bill Evans com Medeski Martin e Wood Cost Azul. Foto: Cezar Fernandes/ /Rio das Ostras Jazze blues
Cultura Rádio MEC transmite especial para celebrar Dia Internacional do Jazz
qui, 30/04/2026 - 08:12
29/04/2026 - Estreia de produções da sétima arte na TV Brasil nesta quinta, dia 30 de abril, o documentário
Cultura TV Brasil exibe documentário e curta inéditos na noite desta quinta
qui, 30/04/2026 - 07:52
Brasília (DF), 29/04/2026 - Festival Internacional de Cinema de Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Cultura Festival internacional de cinema no DF é tela para novos talentos
qui, 30/04/2026 - 07:42
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 130 milhões nesta quinta-feira
qui, 30/04/2026 - 07:16
Iasmin da Silva (mãe) e Rafael de Jesus (filho) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa conclui pagamento da parcela de abril do Bolsa Família
qui, 30/04/2026 - 07:03
Ver mais seta para baixo