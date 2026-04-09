logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Saiba quais são as novas leis que ampliam a proteção às mulheres

Medidas incluem monitoração de agressores e tipificação do vicaricídio
Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 16:51
Brasília
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta quinta-feira (9), três projetos de lei que fortalecem o combate à violência contra a mulher. Conheça mais detalhes das novas legislações. 

Monitoramento eletrônico de agressores 

O PL 2.942/2024 altera a Lei Maria da Penha para estabelecer a monitoração eletrônica de agressores como medida protetiva autônoma em casos de violência doméstica. 

Atualmente, a Lei Maria da Penha autoriza o monitoramento apenas como opção. Além disso, a vítima poderá usar um dispositivo de segurança alertando sobre a aproximação do agressor.

Segundo o Palácio do Planalto, os objetivos da nova lei são: 

  • Aumento da capacidade de controle do cumprimento das medidas protetivas, 
  • Redução do tempo de resposta em situações de risco 
  • Possibilidade de atuação preventiva com base em geolocalização.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Tipificação do crime de vicaricídio

O PL 3.880/2024 inclui a violência vicária entre as formas de violência doméstica previstas na Lei Maria da Penha. Essa modalidade de violência é caracterizada pela prática de atos contra terceiros, especialmente filhos, dependentes ou pessoas próximas, com o objetivo de atingir psicologicamente a mulher.

A proposta também tipifica o homicídio vicário no Código Penal, estabelecendo pena de 20 a 40 anos de reclusão quando o crime for cometido contra

  • Descendente, 
  • Ascendente, 
  • Dependente, 
  • Enteado ou 
  • Pessoa sob guarda ou responsabilidade da mulher, 

A pena pode ser ampliada caso o crime seja praticado na presença da mulher, contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, ou ainda em descumprimento de medida protetiva de urgência.

Combate à Violência contra Mulheres Indígenas

O PL 1.020/2023 institui o Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência contra as Mulheres Indígenas. A data será celebrada anualmente no dia 5 de setembro. 

“Embora tenha caráter simbólico, a iniciativa cumpre papel estratégico ao dar visibilidade a uma realidade ainda pouco considerada nas políticas públicas e ao evidenciar a necessidade de abordagens específicas”, informou o Palácio do Planalto. 

Relacionadas
Brasília (DF), 09/04/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona projetos de lei que fortalecem combate à violência contra a mulher. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula sanciona leis para fortalecer combate à violência contra mulheres
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Entenda o que é vicaricídio; projeto de lei endurece pena para o crime
Fortaleza (CE), 30/10/2025 - Tornozeleira eletrônica. Foto: Tiago Stille/Gov. Ceará
Câmara aprova uso obrigatório de tornozeleira por agressores de mulher
Edição:
Sabrina Craide
direitos das mulheres violência contra a mulher vicaricídio monitoramento do agressor tornozeleira eletrônica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/12/2025 - Ministro Luiz Fux durante sessão de encerramento do Ano Judiciário 2025. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Fux diz que escândalos de corrução não estão concentrados no Rio
qui, 09/04/2026 - 17:17
Brasília (DF), 01/07/2025 - o ministro da AGU, Jorge Messias, informou que a ação declaratória de constitucionalidade foi apresentada após solicitação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana passada. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política Sabatina de Jorge Messias para vaga no STF será dia 29 de abril
qui, 09/04/2026 - 17:07
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Saiba quais são as novas leis que ampliam a proteção às mulheres
qui, 09/04/2026 - 16:51
A Petrobras concluiu nesta sexta-feira (07) o leilão que vai permitir a empresa romper mais uma fronteira na indústria de exploração de petróleo. A Gerdau S.A. –que atua em áreas como mineração, produção de aço e reciclagem de metal – em parceria com o estaleiro Ecovix, arrematou a plataforma de exploração P-32, para que seja submetida ao processo de descomissionamento – uma forma de reciclagem da estrutura, mitigando impactos ambientais. Foto: Petrobras/Divulgação
Justiça Governo recorre de liminar que barra imposto na exportação de petróleo
qui, 09/04/2026 - 16:35
São Paulo (SP), 09/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Evento literário. Foto: Luisa Mendes/Divulgação
Cultura Evento Viagem Literária passará por 67 cidades de São Paulo
qui, 09/04/2026 - 16:10
A drone view of supporters of Iraqi Shi'ite cleric Muqtada al-Sadr taking part in a peaceful protest against U.S. and Israeli actions in the region, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Basra, Iraq, April 4, 2026. REUTERS/Mohammed Aty
Internacional Multidões no Irã marcam 40º dia da morte do líder Supremo Khamenei
qui, 09/04/2026 - 16:00
Ver mais seta para baixo