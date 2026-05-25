logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Comissão publica fluxo de atendimento a crianças vítimas de abuso

Texto define etapas para atuação integrada de rede de proteção
Agência Brasil
Publicado em 25/05/2026 - 09:40
Brasília
Dia internacional do Brincar celebra a importância das brincadeiras na infância.
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (Conaeti) publicou nesta segunda-feira (25) o Fluxo Nacional de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual

O procedimento faz parte da Resolução nº 8, disponível na edição de hoje do Diário Oficial da União, e estabelece métodos padronizados para atuação articulada entre órgãos públicos e entidades da sociedade civil a respeito do tema.

A norma reconhece a exploração sexual de crianças e adolescentes como uma das piores formas de trabalho infantil, conforme normas internacionais e legislação brasileira. 

O texto define essa prática como o uso de menores para fins sexuais mediante qualquer forma de compensação, inclusive não financeira, como presentes ou favores.

O normativo também reforça que o eventual consentimento da vítima não descaracteriza a exploração e destaca que a proteção deve ser prioritária, envolvendo família, sociedade e Estado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Rede de proteção 

Entre as principais diretrizes do fluxo está a atuação coordenada da rede de proteção, formada por instituições como conselhos tutelares, Ministério Público, forças de segurança, auditoria fiscal do trabalho e serviços das áreas de saúde, assistência social e educação.

O documento estabelece princípios que devem orientar o atendimento às vítimas, como celeridade, respeito à dignidade, não discriminação e garantia do direito à informação. Um dos pontos centrais é evitar a revitimização, assegurando que crianças e adolescentes não sejam expostos a repetidas situações de relato da violência.

A escuta especializada deve ocorrer em ambiente seguro, com abordagem sensível e sem culpabilização das vítimas, conforme os parâmetros da Lei nº 13.431/2017.

O modelo de atendimento está estruturado em três fases principais:

  • Notícia de fato ou denúncia: envolve o recebimento e registro de informações sobre possíveis casos, que podem ser comunicados por qualquer pessoa ou instituição, inclusive por meio do Disque 100;
  • Comunicação e acionamento: inclui o encaminhamento às autoridades competentes, como conselho tutelar, auditoria fiscal do trabalho e órgãos de segurança pública;
  • Proteção e responsabilização: abrange o atendimento às vítimas e a adoção de medidas administrativas, civis e criminais para responsabilização dos envolvidos.

Atribuições 

O Sistema Único de Saúde (SUS) deve oferecer atendimento integral, incluindo apoio psicológico. O Sistema Único de Assistência Social (Suas) fica responsável por acompanhar as vítimas e suas famílias, com serviços especializados.

As escolas também são apontadas como espaços estratégicos para identificação de casos e prevenção.

No âmbito da responsabilização, órgãos como polícias, Ministérios Públicos e Justiça devem atuar na investigação, punição dos responsáveis, além de garantir medidas protetivas às vítimas.

A norma prevê que o fluxo seja adaptado às realidades regionais, a fim de é evitar sobreposição de ações e reduzir riscos de revitimização.

Relacionadas
Brasília (DF) 23/10/2025 - Equipamento de ultrassonografia da carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas no estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia, cidade satélite de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
SUS: lei garante atendimento a crianças e adolescentes em saúde mental
Brasília (DF), 28/09/2024 - Criança em creche. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Governo cria política de combate ao abuso de crianças e adolescentes
Edição:
Talita Cavalcante
Crianças e Adolescentes Abuso Sexual Direitos Humanos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Processo Criminal, Juízes, sentença. Foto: Succo/Pixabay
Política Alcolumbre e Fachin discutem limites para “penduricalhos”
seg, 25/05/2026 - 13:03
Brasília (DF), 25/05/2023 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e embaixadores de países africanos participam de almoço para marcar o Dia da África, no Palácio do Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Dia da África: Brasil amplia agenda de integração com o continente
seg, 25/05/2026 - 12:54
Edifício sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Educação Resultados de recursos do Enem 2026 já estão disponíveis
seg, 25/05/2026 - 12:13
Brasília (DF), 10/09/2024 - Ministro Flavio Dino durante sessão da Primeira Turma e eleição do Ministro Zanin como novo presidente da turma. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Dino dá 10 dias para governo mostrar plano de combate a incêndios
seg, 25/05/2026 - 11:48
São Paulo (SP), 10/04/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de visita de inauguração do Centro de Ensino, Simulação e Inovação (CESIN) do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP). Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Política Lula inicia radioterapia após retirada de lesão no couro cabeludo
seg, 25/05/2026 - 11:37
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Internacional Papa divulga encíclica em que pede regulamentação da IA
seg, 25/05/2026 - 11:12
Ver mais seta para baixo