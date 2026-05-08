logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

MP denuncia policiais militares por morte de empresário no Rio

Para promotoria, PMs dispararam mais de 20 tiros de fuzil
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/05/2026 - 07:38
Rio de Janeiro
O secretário de estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Luiz Henrique Pires, participa da entrega de mais um lote de 114 viaturas adquiridas no ano passado para recompor a frota da corporação.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A 2ª Promotoria de Justiça do Rio junto ao 1° Tribunal do Júri da Capital denunciou os policias militares Rafael Assunção Marinho e Rodrigo da Silva Alves pelo homicídio doloso triplamente qualificado do empresário Daniel Patrício Santos de Oliveira, ocorrido na madrugada de 22 de abril deste ano, no barro da Pavuna, zona norte do Rio.

Segundo o Ministério Público (MP) do Rio, os agentes, do 41º batalhão da PM, em Irajá, dispararam mais de 20 tiros de fuzil contra a picape em que estavam Daniel e mais três pessoas. A vítima foi atingida na cabeça e morreu no local. Os demais ocupantes do carro não foram atingidos.

A denúncia sustenta que o crime foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com as investigações, os policiais acompanharam a movimentação do empresário na região por mais de uma hora, com acesso a informações em tempo real por um informante pelo telefone e, a partir daí, definiram previamente a abordagem do veículo.

Investigações

As apurações mostram que não houve bloqueio, blitz ou ordem de parada ao empresário. Quando o carro do empresário foi avistado, um dos militares com um fuzil na mão, disparou mais de 20 vezes contra o veículo da vítima.

Depois, tentaram forjar uma situação para o crime, ao alegar que “deram ordem de parada ao motorista e não foram atendidos”. O álibi foi logo desfeito pela Corregedoria da corporação, que ouviu as falas dos militares, que estavam com as câmeras corporais ligadas. Em seguida, eles receberam voz de prisão.

A denúncia foi recebida pelo 1° Tribunal do Júri da Capital.

Relacionadas
O comando da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro lança uma nova unidade da corporação, o RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões), criado para ampliar o policiamento ostensivo nas vias urbanas.
MPRJ acompanha investigações sobre morte de empresário por policiais
Edição:
Talita Cavalcante
MPRJ Polícia Militar Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 – Cerimônia de Assinatura do Acordo de Livre Comércio MERCOSUL-EFTA. Foto: Júlio César Silva/MDIC
Economia Brasil promulga acordo para facilitar comércio no Mercosul
sex, 08/05/2026 - 09:43
Visão de drone do navio de cruzeiro MV Hondius 6 de maio de 2026 REUTERS/Stringer
Internacional Três canadenses são isolados após surto de hantavírus em navio
sex, 08/05/2026 - 09:36
Goleiro Bruno retorna à prisão após decisão do STF
Geral Goleiro Bruno é preso em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro
sex, 08/05/2026 - 09:03
São Paulo (SP), 05/12/2024 -ato contra violência policial, concentração em frente ao teatro municipal de são paulo, praça Ramos de Azevedo . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Organizações lançam documento sobre chacinas da Favela Nova Brasília
sex, 08/05/2026 - 08:40
O secretário de estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Luiz Henrique Pires, participa da entrega de mais um lote de 114 viaturas adquiridas no ano passado para recompor a frota da corporação.
Direitos Humanos MP denuncia policiais militares por morte de empresário no Rio
sex, 08/05/2026 - 07:38
pipa
Geral Fábrica de produção de linha chilena é fechada no Rio
sex, 08/05/2026 - 07:32
Ver mais seta para baixo