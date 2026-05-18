PF investiga passageiro chileno por ofensas racistas e homofóbicas

A Polícia Federal (PF) prendeu um cidadão chileno por injúria racial e homofóbica praticada contra tripulantes de um voo internacional que fazia o trajeto entre Guarulhos (SP) e Frankfurt, na Alemanha. O voo aconteceu no dia 10 de maio e a prisão, na última sexta-feira (15).

Em nota, a corporação informou que o passageiro tentou abrir a porta da aeronave durante o voo e, ao ser contido pela tripulação, proferiu ofensas de cunho racial e homofóbico contra os profissionais.

“Após comunicação formal das vítimas à Polícia Federal, foi instaurado procedimento investigativo que resultou na decretação da prisão preventiva do investigado pela Justiça Federal”, concluiu a PF no comunicado.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou nota de repúdio em relação ao caso, citando “conduta violenta, racista, homofóbica e incompatível com os princípios de civilidade e respeito praticada por um passageiro do voo LA8070, da companhia aérea Latam”.

No comunicado, a agência informa que somente tomou conhecimento do ocorrido no domingo (17) e que se solidariza com os demais passageiros e, sobretudo, com os tripulantes envolvidos no caso.

“Para a Anac, são inadmissíveis atitudes discriminatórias e agressivas dirigidas à tripulação, especialmente em ambiente operacional, onde a segurança, o respeito mútuo e a integridade física e emocional de passageiros e profissionais devem ser preservados de forma absoluta.”



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Na nota, a Anac destaca que vai acompanhar a apuração dos fatos e que adotará, no âmbito de suas competências legais e regulatórias, as medidas cabíveis, em conjunto com a companhia aérea e as demais autoridades competentes. “A conduta do passageiro será analisada à luz das normas da aviação civil”.

Novas regras

O comunicado reforça ainda que, a partir de 14 de setembro, as regras envolvendo passageiros indisciplinados no Brasil passarão a ser mais duras e que casos como o do chileno poderão ser enquadrados na categoria gravíssima, com a aplicação de multa de R$ 17,5 mil e inclusão do nome em lista de impedimento de embarque.

Vídeo

Em vídeo que circula nas redes sociais, o passageiro chileno aparece proferindo ofensas contra um funcionário da companhia aérea enquanto outros membros da tripulação pedem que ele se sente. Apesar de ser alertado que teria que desembarcar caso não tomasse seu assento e interrompesse os insultos, ele segue com as injúrias.

É possível ouvir o passageiro dizer que tem problemas com pessoas homossexuais e negras. Ele chega a reclamar do “cheiro” de negros e de brasileiros e faz pouco caso com os pedidos reiterados da tripulação para que se sentasse. Ao final do vídeo, o homem chama um dos funcionários de macaco e passa a proferir sons feitos pelo animal.