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Direitos Humanos

SP tem mais um caso de feminicídio; crime registra alta no estado

Vítima foi baleada pelo ex-companheiro, que está foragido
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/05/2026 - 08:22
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2026 – Ato do Dia Internacional da Mulher ocupa a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, pedindo o fim das violências contra as mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Polícia Civil de São Paulo investiga o feminicídio de uma mulher de 26 anos no bairro de Tremembé, zona norte da capital paulista. A vítima foi baleada pelo ex-companheiro, de 52 anos, na noite da terça-feira (26). 

As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência, e o resgate foi acionado. No entanto, a mulher não resistiu, e a morte foi constatada no local.

Segundo a SSP, o autor da agressão fugiu após os disparos. Dois celulares foram apreendidos, e o homem não foi localizado até o momento. Ele é procurado.

O caso foi registrado no 73° Distrito Policial do Jaçanã como feminicídio, violência doméstica e localização/apreensão de objeto.

Feminicídio

O estado de São Paulo registrou 86 vítimas de feminicídio em apenas três meses. O número mostra aumento de 41% em relação a 2025, quando houve 61 vítimas desse tipo de crime no primeiro trimestre do ano. 

Esses são os dados são os mais atualizados, segundo o portal da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

Os registros de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto da violência doméstica, somaram 3.020 ocorrências no acumulado deste ano, de janeiro a março. O número indica alta de 31,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Também cresceram registros de agressão física no estado. Segundo as estatísticas criminais, foram 19.249 casos de lesão corporal dolosa contra mulheres no trimestre, o que representa aumento de 7,4% em relação ao primeiro trimestre de 2025, quando houve 17.926 registros.

*Matéria alterada para corrigir a idade da vítima - 26 e não 22 anos.

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SP: feminicídio aumenta 41%; violação de medida protetiva sobe 31,9%
Edição:
Talita Cavalcante
feminicídio direitos das mulheres violência contra a mulher
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