logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Critérios para monetização com menores nas redes estão mais claros

Especialistas elogiam nova regra que regulamenta o ECA Digital
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 15:30
Rio de Janeiro
big techs, mídias sociais, plataformas digitais, redes sociais
© BT Stock/Freepik.com

Especialistas avaliam como positiva resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta semana que estabelece como os magistrados deverão decidir sobre a participação de crianças e adolescentes em plataformas digitais. 

Para a psicóloga na Safernet Brasil Bianca Orrico o principal objetivo da resolução é criar critérios mais claros e uniformes para que juízes de todo o país analisem situações envolvendo crianças e adolescentes que produzem conteúdo para redes sociais.

“A tendência é que os pedidos de autorização judicial passem a ser avaliados considerando fatores como frequência de publicação, monetização, participação em campanhas publicitárias, impacto na rotina escolar, no lazer, na convivência familiar e na saúde mental da criança ou adolescente”, explica Bianca.

De acordo com a psicóloga, também deverão ser observadas medidas para proteger a privacidade, a imagem e os recursos financeiros eventualmente obtidos com as atividades dos menores.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A psicóloga vê a nova medida como um avanço porque reconhece uma realidade que já existe. Atualmente, muitas crianças e adolescentes participam de atividades digitais que podem gerar renda, visibilidade e oportunidades comerciais.

“Quando isso acontece, é importante que existam mecanismos de supervisão e proteção compatíveis com o princípio do melhor interesse da criança ou adolescente”, disse

Para a especialista, também é positivo que a discussão amplie a responsabilidade para além das famílias.

“Plataformas, anunciantes, agências e o próprio Judiciário têm um papel importante na prevenção de situações de exploração econômica, exposição excessiva e outros riscos associados à atuação e presença de crianças e adolescentes nas plataformas”.

O desafio agora, de acordo com a psicóloga, será garantir que a implementação dessas regras seja clara, proporcional e efetiva. "O foco deve estar sempre na garantia de direitos e não apenas na regulação da atividade em si”.

Proteção

A gerente do eixo Digital do Instituto Alana, Maria Mello, vê a medida como algo "importantíssimo", um passo bastante relevante na proteção de crianças e adolescentes no ambiente online, em especial as que desenvolvem algum tipo de atividade artística.

A liberdade de expressão, segundo a especialista, não pode ser um cheque em branco em situações que desrespeitem seus direitos, principalmente quando a expressão artística das crianças consideradas influenciadoras acaba sendo usada por interesses comerciais, seja para que as plataformas digitais lucrem com essa exploração ou as empresas lucrem fazendo essa publicidade.

"Estamos falando de pessoas que estão num momento muito sensível de seu desenvolvimento psicossocial”, disse Maria.

A gerente destaca que juízes vinham adotando entendimentos diferentes de quando e como conceder os alvarás (autorização judicial). A resolução cria parâmetro para que o Poder Judiciário atue de uma forma mais unificada.

“Crianças não poderão fazer publicidade para outras crianças ou fazer publicidade para jogo do tigrinho. Também as plataformas têm sua responsabilidade na hora de verificar essas autorizações judiciais”, afirmou.

Resolução

A medida pretende regulamentar o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), norma que estabeleceu as regras para participação de menores de idade em vídeos, lives e conteúdos publicados em perfis nas rede sociais.

De acordo com o CNJ, a autorização judicial deverá ser individual para cada criança ou adolescente, mesmo quando a atividade envolver participação coletiva.  

A análise dos pedidos deverá ser feita caso a caso, considerando aspectos como a frequência da exposição, o conteúdo produzido, as formas de divulgação, eventual monetização e impulsionamento, bem como a compatibilidade da atividade com o desenvolvimento físico, psíquico, moral, social e educacional da criança ou do adolescente. 

Relacionadas
São Paulo (SP) 21/02/2024 - Estudo da UFMG mostra aumento do número de moradores de rua na capital. Moradores de rua recebem comida na Sé em SP. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Censo da população em situação de rua será feito em cinco capitais
Cidade de Queimados, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Tratamento de esgoto atenderá 270 mil moradores da Baixada Fluminense
Protesto contra o feminicídio e violência contra mulheres.
Ocorrência de violência digital contra mulheres cresceu 188% em um ano
Edição:
Aline Leal
redes sociais SaferNet CNJ
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
28/05/2026 - Pré-sal da Bacia de Santos -Esta é a P-67, uma unidade gigante do tipo FPSO (sistema flutuante de produção, armazenamento e transferência) que opera no pré-sal da Bacia de Santos. Com impressionantes 353 mil toneladas, 288 metros de comprimento, 54 metros de largura e 31 metros de altura, essa estrutura colossal tem capacidade para processar diariamente até 150 mil barris de petróleo e comprimir até 6 milhões de m³ de gás natural. Mostrar o cotidiano, a segurança e a dedicação dos profissionais que trabalham embarcados nessa superestrutura é uma forma de valorizar quem constrói a nossa história todos os dias. Como parte ativa do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, a Petrobras reafirma o compromisso de construir um ambiente de trabalho mais inclusivo e representativo, quebrando barreiras históricas no setor offshore e impulsionando a equidade tanto em terra quanto mar afora. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Arrecadação federal bate recorde de R$ 266,8 bilhões em maio
qui, 25/06/2026 - 16:36
São Paulo (SP), 25/06/2026 - Peça de teatro do coletivo Contágio. Foto: Lucas Gonzaga/Coletivo Contágio
Cultura Pessoas com HIV e aids falam de sua marginalização na sociedade
qui, 25/06/2026 - 15:53
big techs, mídias sociais, plataformas digitais, redes sociais
Direitos Humanos Critérios para monetização com menores nas redes estão mais claros
qui, 25/06/2026 - 15:30
Vinícius Jr. em jogo do Brasil contra Colômbia 2/7/2024 Darren Yamashita-USA TODAY Sports
Esportes Com gol em todos os jogos até agora, Vini Jr busca feito raro em Copas
qui, 25/06/2026 - 15:20
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa proíbe suplemento irregular e suspende lotes de creatina
qui, 25/06/2026 - 14:58
Máquinas coletoras de resídios para reciclagem em ação educativa pelo Dia Mundial do Meio Ambiente no Aterro do Flamengo.
Meio Ambiente Comitê vai traçar estratégia financeira para economia circular
qui, 25/06/2026 - 14:49
Ver mais seta para baixo