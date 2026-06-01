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Direitos Humanos

Homicídios dolosos e estupros aumentam no estado de São Paulo

Casos de agressão física também cresceram
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/06/2026 - 10:11
São Paulo
Entrega de 20 novas viaturas blindadas para Polícia Militar do estado de São Paulo. Foto: Governo do Estado de SP
© Governo do Estado de SP

O estado de São Paulo registrou 202 casos de homicídio doloso em abril deste ano, cinco ocorrências a mais do que no mesmo mês do ano passado. O número de vítimas do crime passou de 204 para 210, na mesma base de comparação. Os dados foram divulgados no portal da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

Os estupros também aumentaram no estado, chegando a 1.328 registros em abril. O número revela aumento de 13% em relação a abril do ano passado, quando houve 1.174 vítimas desse tipo de crime.

No mês, 20 mulheres foram mortas em casos de feminicídio, ante 21 vítimas em abril do ano passado. Apesar da estabilidade nos dados de feminicídio, as tentativas de homicídio contra mulheres aumentaram de 97 para 120, também na comparação mensal, o que representa alta de 23,7%.

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Também cresceram os casos de agressão física no estado. Os registros de lesão corporal dolosa contra mulheres aumentaram 24%, chegando a 6.508 casos em abril. São 1.268 casos a mais do que em abril do ano passado.

Os registros de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto da violência doméstica, somaram 2.345 ocorrências em abril deste ano. O número revela uma alta de 23,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 1.899 registros.

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Edição:
Aécio Amado
Estupros feminicídios violência em SP SSP-SP
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