logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Marcha do Orgulho Trans é cancelada em São Paulo

Instituto SSEX BBOX deixou organização do evento
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/06/2026 - 20:40
São Paulo
São Paulo (SP), 21/06/2025. Thamirys Nunes, 35, ativista pelos direitos trans infantil juvenis, na 29ª Parada do Orgulho LGBT+. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Marcha do Orgulho Trans, que ocorre anualmente desde 2018 no centro da capital paulista, não vai ocorrer neste ano de 2026.

Em comunicado à imprensa divulgado na última sexta-feira (31), o Instituto SSEX BBOX informou que deixará a organização do evento. 

“A decisão de não mais organizar a Marcha do Orgulho Trans de São Paulo representa um momento decisivo de transformação para a instituição. O cenário da comunidade trans mudou significativamente nos últimos nove anos – e suas necessidades e desejos, assim como os do Instituto [SSEX BBOX], também evoluíram."

O evento era realizado na mesma semana da Parada do Orgulho LGBT+, que neste ano ocorrerá no próximo domingo (7).

No comunicado à imprensa, o Instituto informou ainda que vai abrir inscrições para que outros grupos possam assumir a organização do evento nos próximos anos. 

"Se antes a Marcha ocupava um lugar central e impulsionador, hoje ela coexiste com diversos outros eventos liderados por pessoas trans, igualmente potentes na celebração da nossa comunidade em toda a sua diversidade.”

Patrocínio

Na semana passada, o fundador do SSEX BBOX, Lyon Adryan Ror, disse à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, que o evento enfrentava dificuldades com a diminuição de patrocínios. Segundo ele, incentivos de empresas norte-americanas a eventos LGBTQIA+ caíram desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos.

"Esse ecossistema de investimento e patrocínio ligado às iniciativas LGBTQIA+ mudou consideravelmente nos últimos anos. Isso teve impacto direto em muitas organizações, projetos culturais e iniciativas independentes — e nós não somos diferentes", disse ele à colunista.

A diminuição de patrocínios também atingiu a Parada do Orgulho LGBT+ neste ano. Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), Nelson Matias Pereira, disse que houve uma redução de 60% na receita com patrocinadores neste ano, o que afetou não somente a organização da Parada, como também as ações sociais e culturais promovidas pela associação.

“Se você observar, eu vou ter só dois patrocinadores na Parada, e já tivemos seis grandes empresas [patrocinando]. Eu sei que é um ano difícil, é um ano em que a gente vai ter Copa, é um ano político, mas essa redução já vem se desenhando há um tempo”, afirmou Pereira.

Na edição deste ano foram confirmadas as presenças de artistas como Gloria Groove, Pepita, Diego Martins e Melody, entre outros. Alguns dos artistas anunciaram que vão abrir mão de seus cachês para fortalecer a manifestação. 

Com o tema 30 Anos Parada SP: A Rua Convoca, a Urna Confirma, a edição deste ano propõe uma reflexão sobre mobilização popular, participação política e a permanência da ocupação das ruas como espaço democrático de cidadania, diversidade e visibilidade LGBT+.

 

Relacionadas
São Paulo (SP), 21/06/2025. 29ª Parada do Orgulho LGBT+. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Parada LGBT+ de SP enfrenta desafios e está ameaçada de deixar as ruas
Parada anual do Orgulho LGBTQ+, em São Paulo
Parada do Orgulho LGBT+ de SP 2026 abordará importância do voto
Marcha do Orgulho Trans São Paulo LGBTQIA+
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Porto Alegre (RS), 23/05/2024 – CHUVAS/ RS - ENCHENTES - Devido as fortes chuvas, o bairro de Cavalhadas em Porto Alegre ficou alagado. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Meio Ambiente Enchentes e alagamentos lideram preocupações ambientais nas capitais 
ter, 02/06/2026 - 19:29
São Paulo- 02/06/2026 - Imagens do fotógrafo Paulo Pinto, da Agência Brasil, são apresentadas em duas exposições em SP. Foto: JF Diorio.
Cultura Imagens do fotojornalista Paulo Pinto integram exposições em São Paulo
ter, 02/06/2026 - 18:49
São Paulo - Pátio de montadora em São Bernardo do Campo
Economia Venda de veículos novos no país sobe 15% até maio
ter, 02/06/2026 - 18:43
Brasília – DF – 12/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para debater os impactos econômicos da redução da escala de trabalho, sem redução de salário. Participou ministro da Fazenda, Dario Durigan. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Economia Durigan afirma que Pix não está na mesa de negociação com EUA
ter, 02/06/2026 - 18:31
Rio de Janeiro (RJ), 10/04/2026 - O presidente do Supremo Tribunal Federal - STF, Edson Fachin, participa do lançamento do projeto Horizontes Culturais, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante encerramento da Semana da Cultura no Sistema Prisional, no Teatro Municipal, Cinelândia. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Sanções internacionais contra Justiça brasileira preocupam Fachin
ter, 02/06/2026 - 18:03
Brasília - 19/06/2025 - Arquidiocese de Brasília celebra o dia de Corpus Christi. Montagem do tapete no gramado central da Esplanada dos Ministérios. Foto Antônio Cruz/ Agência Brasil.
Economia Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda regras
ter, 02/06/2026 - 17:59
Ver mais seta para baixo