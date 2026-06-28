logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Polícia legislativa proíbe bandeira LGBTQIA+ em gramado do Congresso

Grupo relata que agentes foram hostis e mandaram recolher
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/06/2026 - 16:54
Brasília
Brasília (DF), 28/06/2026 - No dia do orgulho LGBT, polícia legislativa proíbe bandeira em gramado do Congresso Nacional. Foto: Grupo Estruturação/Divulgação
© Grupo Estruturação/Divulgação

Neste domingo (28), Dia do Orgulho LGBTQIA+, ativistas da causa foram proibidos, por policiais legislativos da Câmara dos Deputados, de estender a bandeira do movimento no gramado em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. 

A bandeira com as cores do arco-íris, de aproximadamente 50 metros de comprimento, foi levada por ao menos 20 ativistas que pretendiam realizar um ato pacífico no local. 

Segundo o ativista Michel Platini, o grupo chegou antes das 10h e, assim que a bandeira foi estendida inteira no gramado, policiais legislativos chegaram em viaturas. 

“A polícia veio de uma forma violenta para gente. Nós nos ajoelhamos e mostramos que estávamos desarmados e que não haveria confronto”.

Platini explicou aos policiais que a bandeira era um símbolo para representar a comunidade LGBTQIA+ e o orgulho. “É nosso orgulho em resposta às violências”.

“Sem justificativa”

Platini testemunha que os policiais alegaram não haver autorização para o ato.

“A Constituição garante que a gente realize uma manifestação pacífica e a gente informou com mais de 24 horas de antecedência”, disse. Os ativistas garantem que pediram autorização para o ato na última semana.

“Reprimiram o ato sem justificativa. Eles não pararam os atos antidemocráticos de 8 de janeiro (de 2023), que promoveram destruição, mas nos pararam porque estávamos com uma bandeira”. 

Para Michel Platini, essa expressão de hostilidade materializa a violência estatal contra a comunidade. 

Representação

O ativista diz que o Grupo Estruturação e o Centro Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos do Distrito Federal, do qual ele faz parte, pretendem entrar com representação na Câmara para pedir investigação da conduta dos policiais ao obstruírem uma ação legítima.

Outro ativista presente ao ato, o design Rafael Lira, de 39 anos, lamentou o episódio e disse que o grupo ficou assustado com a presença das viaturas e com a abordagem dos policiais. “Foi uma confusão que os policiais proporcionaram. Queríamos fazer um ato pacífico em nome da visibilidade de nossa luta".

Ao tomar ciência do episódio em um encontro de ativistas em Brasília, nesta tarde de domingo, o deputado distrital Fábio Felix, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Distrital do DF, disse que pedirá explicações sobre a abordagem dos policiais legislativos. 

A reportagem da Agência Brasil buscou esclarecimentos com a assessoria de comunicação da Câmara dos Deputados, mas não obteve retorno até o momento. O espaço está aberto para a participação.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 14/11/2025 – Marcha da Cidadania, realizada no Rio de Janeiro em 1995, a primeira Parada LGBT do Brasil. Foto: Acervo do Grupo Arco Íris/Divulgação
Dia do Orgulho LGBTQIA+: conheça marcos da luta por direitos no Brasil
Rio de Janeiro - A 22ª edição da Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays , Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) leva milhares de pessoas à Praia de Copacabana (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Processos por preconceito contra população LGBTQIAPN+ triplicam
Edição:
Carolina Pimentel
Dia do Orgulho LGBTQIA+ polícia legislativa Congresso Nacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 28/06/2026 - 4ª edição da Parada LGBTQIAPN+ da Lapa, com o tema Nosso Orgulho Também se Defende nas Urnas, marca o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, nos Arcos da Lapa. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Parada LGBTQIA+ no Rio defende mais representantes no Legislativo
dom, 28/06/2026 - 18:26
Brasília (DF), 28/06/2026 - Dia do orgulho LGBT+ no Eixão do Lazer. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Orgulho LGBT: pessoas trans celebram projeto de inclusão pelo futebol
dom, 28/06/2026 - 18:11
São Paulo – 26/06/2026 – Avião com ajuda humanitária do Brasil à Venezuela • Divulgação/Corpo de Bombeiros de São Paulo
Internacional Quarto voo brasileiro para Venezuela decola com bombeiros e donativos
dom, 28/06/2026 - 17:57
São Paulo (SP), 13/01/2025 - Viatura da Polícia Militar de São Paulo - PMSP. Foto: PMSP/Divulgação
Geral Polícia prende suspeitos de atacar tenente, irmão de Eloá
dom, 28/06/2026 - 17:44
Brasília (DF), 28/06/2026 - No dia do orgulho LGBT, polícia legislativa proíbe bandeira em gramado do Congresso Nacional. Foto: Grupo Estruturação/Divulgação
Direitos Humanos Polícia legislativa proíbe bandeira LGBTQIA+ em gramado do Congresso
dom, 28/06/2026 - 16:54
último treino, estádio de Houston, pré-jodo Japão, Copa do Mundo 2026
Esportes Brasil fecha preparação para duelo contra Japão, 1º mata-mata da Copa
dom, 28/06/2026 - 16:34
Ver mais seta para baixo