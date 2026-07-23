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Direitos Humanos

Acervo histórico do antigo IML do Rio é retirado de prédio na Lapa

Equipe do MPF acompanhou ação do Arquivo Público e Iphan 
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/07/2026 - 17:33
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - 23/07/2026 -Documentos históricos encontrados no antigo IML do Rio de Janeiro - Divulgação/Marcelo Del Negri/MPF-RJ
© Divulgação/Marcelo Del Negri/MPF-RJ

O Arquivo Público do Rio de Janeiro, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e organizações de direitos humanos finalizaram mais uma etapa do recolhimento do acervo histórico mantido no antigo prédio do Instituto Médico Legal (IML), na Lapa, região central do Rio. 

A ação, ocorrida nessa quarta-feira (23), foi acompanhada por equipe do Ministério Público Federal e teve participação do Coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação e do Programa Pró Memórias, do Instituto Galo da Manhã.

A ação integra o cumprimento das decisões judiciais obtidas pelo MPF para assegurar a retirada integral e a preservação dos documentos armazenados em condições precárias no imóvel.

Documentação

Foram transferidos documentos funcionais de agentes da antiga Delegacia Especial de Segurança Política e Social (Desps), órgão que atuou como polícia política durante o Estado Novo, além de microfilmes contendo laudos cadavéricos produzidos entre 1965 e 1982.
 

Rio de Janeiro - 23/07/2026 -Documentos históricos encontrados no antigo IML do Rio de Janeiro - Divulgação/Marcelo Del Negri/MPF-RJ
Documentos históricos encontrados no antigo IML do Rio de Janeiro Divulgação/Marcelo Del Negri/MPF-RJ

O material recolhido amplia o conjunto de documentos históricos retirados do antigo IML desde maio deste ano. As pastas funcionais podem contribuir para pesquisas sobre a estrutura da repressão estatal durante o Estado Novo, enquanto os microfilmes preservam registros periciais produzidos ao longo de quase duas décadas.

“Cada etapa concluída representa avanço na proteção de um patrimônio documental indispensável para preservar a memória histórica do país e garantir o direito à verdade”, destacou o procurador regional dos Direitos do Cidadão adjunto Julio Araujo.

Histórico

A atuação do MPF começou em março de 2025, após inspeções identificarem cenário de abandono no prédio do antigo IML. Os documentos estavam expostos à umidade, infiltrações, fezes de pombos, riscos de incêndio, invasões e deterioração acelerada.

Ao longo do processo, decisões da Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinaram medidas para proteger o imóvel, reforçar a segurança e assegurar a transferência do acervo para instalações adequadas.

Em março de 2026, sentença da Justiça Federal determinou que a União concluísse a reversão do imóvel e que o estado do Rio de Janeiro promovesse a retirada e o tratamento técnico de toda a documentação.

A primeira etapa do recolhimento ocorreu em maio deste ano, quando foram retirados livros de registro de entrada e saída de corpos do IML, livros de registro de óbitos das décadas de 1960, 1970 e 1980, objetos tridimensionais, mapas e fotografias.

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Edição:
Talita Cavalcante
Rio de Janeiro MPF Iphan Arquivo Nacional
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