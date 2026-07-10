logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Afiadas desta sexta-feira discute assédio e relações tóxicas

Programa é apresentado pela TV Brasil às 23h
EBC
Publicado em 10/07/2026 - 11:21
Brasília
Programa Afiadas desta sexta-feira (10) discute assédio e relações tóxicas. Foto: Marina Attalah/ Divulgação
© Marina Attalah/ Divulgação

O assédio em espaços públicos e as relações tóxicas que atravessam a vida das mulheres são os temas do terceiro episódio de Afiadas, que a TV Brasil exibe nesta sexta-feira (10), às 23h. Com o título Boy Lixo Blues, o capítulo mostra situação vivida pela personagem Adrielly que discute limites, constrangimentos, dificuldades de denúncia e impactos emocionais provocados por diferentes formas de violência. A edição recebe Maíra Recchia, advogada especialista em gênero e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB/SP.

Afiadas mostra a rotina do salão de beleza de Dona Márcia (Heloísa Périssé) e suas funcionárias Adrielly (Pretha Sousa), Samantha (Carol Portes) e Jéssica (Veronica Debom). A narrativa é conduzida pelo olhar de Adrielly, que registra o dia a dia com o celular e constrói um diário em movimento sobre a cidade, as pessoas e suas próprias descobertas.

No enredo do terceiro capítulo, Adrielly chega abalada ao salão de Dona Márcia, após sofrer assédio dentro do ônibus a caminho do trabalho. Ao compartilhar o fato com as colegas, ela tenta explicar o incômodo de ser observada, comentada e sexualizada por homens em espaços públicos. A conversa leva as personagens a refletirem sobre situações muitas vezes naturalizadas, mas que afetam diretamente a liberdade, segurança e a rotina das mulheres.

Serviço

Afiadas - Episódio 3: Boy Lixo Blues
Tema: Assédio e relações tóxicas
Convidada: Maíra Recchia, advogada especialista em gênero e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB/SP
Exibição: sexta-feira (10), às 23h, na TV Brasil

Multiplataforma

O programa Afiadas também pode ser assistido por meio do canal do YouTube da emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), além do aplicativo TV Brasil Play.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Sitehttps://tvbrasil.ebc.com.br
YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
X https://x.com/TVBrasil
TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
TV Brasil Play – http://tvbrasilplay.com.br

 

Edição:
Valéria Aguiar
Programa Afiadas TV Brasil Assédio Rotina Salão de Beleza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 25/06/2026 – Alunos do ensino médio do CED 16, na Ceilândia, aproveitam o segundo semestre letivo para intensificar a preparação em sala de aula visando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares, Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB) e outros processos seletivos de ingresso no ensino superior Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação PND 2026 tem último dia de inscrição nesta sexta-feira 
sex, 10/07/2026 - 11:25
Programa Afiadas desta sexta-feira (10) discute assédio e relações tóxicas. Foto: Marina Attalah/ Divulgação
Direitos Humanos Afiadas desta sexta-feira discute assédio e relações tóxicas
sex, 10/07/2026 - 11:21
Selo azul de verificação e logos do Facebook e do Instagram 19 de janeiro de 2023 REUTERS/Dado Ruvic/Imagem ilustrativa
Internacional Redes sociais: UE exige que Meta mude recursos que causam dependência
sex, 10/07/2026 - 11:13
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
Economia Inflação usada para corrigir salários acumula 4,33% em 12 meses
sex, 10/07/2026 - 11:10
Brasília (DF), 08/07/2026 –Blim-Blem-Blom, da Rádio MEC, tem participação do contrabaixista Ricardo Candido. Foto: Rádio MEC
Cultura Blim-Blem-Blom tem participação do contrabaixista Ricardo Candido
sex, 10/07/2026 - 11:05
Problema de vista - Oftamologista - óculos - Ocular. Foto: Anastassiya/ Adobe Stock
Saúde Dia da Saúde Ocular chama atenção para doenças que afetam a visão
sex, 10/07/2026 - 10:45
Ver mais seta para baixo