logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Sociólogo africano diz que Brasil é atacado por causa de terras raras

Miguel de Barros, da Guiné-Bissau, discursou em congresso na capital
Luiz Cláudio Ferreira – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 08:39
Brasília
Sociólogo africano diz que Brasil é atacado por causa de terras raras Miguel de Barros, da Guiné-Bissau, discursou em congresso na capital . Foto: Luiz Cláudio/ Agência Brasil
© Foto: Luiz Cláudio/ Agência Brasil

O sociólogo e ambientalista da Guiné Bissau, Miguel de Barros, de 46 anos, disse que as comunidades tradicionais brasileiras e também da África são atacadas e ameaçadas por empresas de países ricos que buscam dominar suas terras raras. A fala ocorreu na noite desta quinta-feira (30) em evento na Universidade de Brasília (UnB).

Em conferência magna do 14º Congresso Brasileiro de Pesquisadores (as) Negros (as), Barros avaliou que as ações de um novo projeto colonial por parte de países do Norte Global incluem a busca do monopólio do patrimônio dos recursos naturais. O evento termina nesta sexta (31).

“Querem ter controle daquilo que chamam de terras raras. Não só para manipulação e controle de patentes, mas para a produção de instrumentos bélicos”, ressaltou o cientista social. 

Ele é considerado uma das principais referências no debate sobre políticas públicas e desenvolvimento social e eleito pela Confederação da Juventude da África Ocidental como a personalidade mais influente do ano. 

“Ter o controle da Amazônia significa controlar a capacidade de produção alimentar, reserva de energia e de água e ainda o poder de fazer guerra com quem quiserem.”

Para ele, as empresas buscam elementos estratégicos para a produção de bombas nucleares, carros elétricos e telefones celulares. Os donos dessas empresas, disse ao público, são aqueles que “tiveram sempre um projeto de financiamento e criaram patrimônio econômico com a colonização. Estão no poder político com a colonização”.

Inteligência artificial

Ainda em seu discurso, o sociólogo afirma que esse “novo projeto colonial” é baseado sobretudo no controle das tecnologias da atualidade, o que inclui os desenvolvimentos das empresas de inteligência artificial.

“Está baseado sobretudo na substituição da força e da capacidade humana pelas máquinas”. 

Em seus argumentos, o setor financeiro da inteligência artificial não abarca as necessidades dos povos sofridos e colonizados. “É um mecanismo de açambarcamento (apropriação) do saber, do conhecimento e do patrimônio do povo negro”.

Miguel de Barros defende que é necessário haver uma contracorrente que permita aos negros terem suporte tecnológico para enfrentar esse cenário. “A inteligência artificial é também utilizada para a manipulação da biomedicina”.

Vulnerabilidade na África

O sociólogo, no evento na UnB, ainda criticou a gestão de saúde brasileira durante o período da pandemia por não ter cooperado com as necessidades do povo africano. 

“O domínio do poder econômico não permitiu a transferência nem da tecnologia nem dos medicamentos. Até este momento, o continente africano só vacinou um quarto da sua população com duas doses de Covid”, exemplificou. 

Na lógica desse neocolonialismo, baseado no desenvolvimento seletivo de tecnologias, conforme avalia o pesquisador africano, existe uma espécie de seletividade sobre o direito à vida, que passa pelo racismo. Ele defendeu que a academia e o poder público devem apoiar formas alternativas de resistência e de emancipação para as populações mais vulneráveis.

“No processo de construção de autonomia econômica e política, os resgates dos saberes das comunidades negras e tradicionais são elementos decisivos para garantir o direito à vida dos povos”. Por isso é que os Estados Unidos estão a disputar as eleições no Brasil.

 

Relacionadas
“Racismo foi reduzido a chamar alguém de macaco”, critica escritora. Carla Akotirene abriu  o Congresso de Pesquisadores Negros na UnB. Foto: Luiz Cláudio/ Agência Brasil
“Racismo foi reduzido a chamar alguém de macaco”, critica escritora
Edição:
Denise Griesinger
racismo estrutural Terras raras UnB Miguel de Barros Copene
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sao Paulo (SP)-01/03/2026. Um ato no domingo em memória de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu após ser atropelada e arrastada pelo ex-companheiro em São Paulo, irá marcar o início das mobilizações pelo Dia Internacional das Mulheres. Organizado pelo Ministério das Mulheres, o local escolhido para o ato é a Marginal Tietê, na zona norte da cidade de São Paulo, onde Tainara foi agredida, atropelada pelo ex-companheiro Douglas Alves da Silva e arrastada por mais de 1 quilômetro ao ficar presa ao carro dele, em 29 de novembro do ano passado. O ato contou com a presença das ministras Márcia Lopes, Marina Silva , Sônia Guajajara e do Ministro Paulo Teixeira e a mãe Luciane ( mãe da vítima Taynara). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Mulheres sob proteção receberão aviso quando agressor se aproximar
sex, 31/07/2026 - 10:23
People waddle through water to enter Spain, and in the background people who just entered Spain return back to Morocco, amid mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta, Spain, July 31, 2026. REUTERS/Jon Nazca REFILE - CHANGES SLUG
Internacional Espanha estima entrada de 60 mil pessoas e diz que há 34 mortos
sex, 31/07/2026 - 10:22
Militantes palestinos do Hamas montam guarda no dia em que o Hamas entrega os reféns falecidos, sequestrados durante o ataque mortal de 7 de outubro de 2023, à Cruz Vermelha, como parte de um acordo de cessar-fogo e troca de reféns e prisioneiros entre o Hamas e Israel, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, em 20 de fevereiro de 2025 REUTERS/Ramadan Abed
Internacional Trump fala em acordo para desarmamento do Hamas
sex, 31/07/2026 - 10:22
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Déficit do setor público sobe para R$ 55,3 bilhões em junho
sex, 31/07/2026 - 10:09
Sampaio Basquete x Unimed Campinas. 25/07/2026. Fotos: João Marcos/ LBF
Esportes TV Brasil exibe nesta sexta jogo Unimed Campinas X Sampaio Basquete
sex, 31/07/2026 - 09:58
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Economia CNPJ alfanumérico começa a ser emitido nesta sexta
sex, 31/07/2026 - 09:32
Ver mais seta para baixo