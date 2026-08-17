logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Discord suspende lives para atender medidas determinadas pela ANPD

Suspensão foi determinada após transmissão ao vivo de caso de suicídio
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/08/2026 - 16:32
Brasília
Brasília (DF), 27/06/2023 - Página inicial de login do site Discord. Foto: Juca Varella/Agência Brasil
© Juca Varella/Agência Brasil

A empresa Discord informou nesta segunda-feira (17) que interrompeu, por tempo indeterminado, a possibilidade dos usuários transmitirem vídeos usando o aplicativo de mesmo nome.

A suspensão preventiva da funcionalidade foi determinada pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), no último dia 12. A medida foi imposta para frear episódios de violência e de coação de menores de 18 anos de idade, como o que culminou com o suicídio de uma adolescente de 13 anos, moradora de Naviraí (MS), em 22 de julho.

“Em cumprimento à determinação da ANPD, suspendemos os recursos de vídeo do Discord no Brasil”, assegurou a companhia em nota divulgada na tarde desta segunda-feira (17).

Hoje terminava o prazo que a agência regulamentadora estabeleceu para a companhia cumprir a determinação.

Segundo a empresa, a suspensão das transmissões ao vivo e de compartilhamentos de vídeos não afeta as comunicações por texto e áudio e outros recursos da plataforma. Além disso, a companhia afirma que está “dialogando” com representantes da ANPD em busca de uma solução que lhe permita restabelecer as transmissões de vídeo para os usuários brasileiros.

“O vídeo é uma parte importante e muito valorizada da experiência no Discord, permitindo que nossos usuários se comuniquem e criem conexões significativas ao compartilhar experiências, jogar juntos e manter contato com amigos e familiares”, acrescentou o Discord.

A empresa classificou a morte da adolescente de Naviraí como “um caso devastador”, resultado de uma “situação muito séria”, uma “campanha coordenada de violência extrema conduzida em múltiplas plataformas” digitais.

Conforme a Agência Brasil noticiou, a ANPD determinou que a plataforma suspendesse preventivamente as transmissões ao vivo e os compartilhamentos de vídeos no Brasil após a Superintendência de Fiscalização identificar falhas na proteção aos usuários, principalmente de crianças e adolescentes.

“A medida cautelar de suspensão da funcionalidade de lives foi determinada pela Superintendência de Fiscalização em função de evidências robustas de que a empresa não adotou medidas razoáveis para prevenir e mitigar riscos de acesso, exposição, recomendação ou facilitação de contato com conteúdos ou práticas que representem graves violações de direitos de crianças e adolescentes no âmbito do seu serviço”, detalhou a agência reguladora responsável por zelar pela devida proteção de dados pessoais e pela aplicação do do Estatuto Digital da Criança do Adolescente (ECA Digital).

Relacionadas
Brasília - 11/08/2026 - Discord: a rede social popular entre jovens. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Criptografia do Discord dificulta monitoramento de lives, aponta ANPD
Brasília - 04/08/2026 - Página inicial de login do site Discord. Foto Juca Varela/Agência Brasil
Discord entrega à AGU proposta para reforçar segurança de crianças
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
ECA Digital começa a valer nesta terça; confira principais pontos
Edição:
Amanda Cieglinski
Discord ANPD Operação Lívia ECA Digital
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Manaus 12.04.24 Hemoam teste para Malária Assintomático. Foto: Alex Pazuello/Secom
Saúde Uso de medicamento oferecido no SUS reduz casos de malária no Brasil
seg, 17/08/2026 - 17:26
Brasília (DF), 17/08/2026 - TSE lança campanha para estimular participação da população nas eleições Foto: Luiz Roberto/TSE
Política TSE lança campanha para estimular participação nas eleições 2026
seg, 17/08/2026 - 17:24
Rio de Janeiro - Foliões agitam o bloco de rua Fogo e Paixão no Largo de São Francisco, no centro do Rio (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Cultura Riotur abre inscrições em 24 de agosto para desfile de blocos em 2027
seg, 17/08/2026 - 17:15
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2025 – Transação comercial em maquininha. Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia FGV estima que PIB desacelerou e cresceu 0,3% no segundo trimestre
seg, 17/08/2026 - 16:55
Brasília (DF), 17/08/2025 - Ato em memória de mãe Bernadete Pacífico, assassinada há dois anos no quilombo Pitanga dos Palmares. Foto: Duda Rodrigues/MDHC
Política Filho de Mãe Bernadete desiste de candidatura a deputado federal na BA
seg, 17/08/2026 - 16:46
Brasília (DF), 27/06/2023 - Página inicial de login do site Discord. Foto: Juca Varella/Agência Brasil
Direitos Humanos Discord suspende lives para atender medidas determinadas pela ANPD
seg, 17/08/2026 - 16:32
Ver mais seta para baixo