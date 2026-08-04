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Direitos Humanos

SP: ferroviários mantém greve por falta de garantia de empregos

Mobilização atinge três linhas regulares de trens na capital
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/08/2026 - 20:52
São Paulo
São Paulo (SP)-04/08/2026 . Movimento na Estação Itaquera do Metrô/CPTM, devido a greve dos trens . Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

Está mantida a greve dos trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que atendem as linhas 11, 12 e 13, na capital e região metropolitana.

A decisão foi tomada em assembleia, que se encerrou por volta das 19h30, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), no Brás.

No primeiro dia de mobilizações, a oferta de trens foi diminuída nas linhas 11 e 12. A linha 13 não teve atendimento durante a manhã e tarde, operando parcialmente no início da noite. Representantes dos trabalhadores falam em falta de diálogo por parte do governo do estado.

Com a manutenção da mobilização, os trabalhadores pressionam por garantias formais dos empregos daqueles que atuavam diretamente nas linhas, que foram concedidas à empresa Trivia em julho deste ano. A próxima assembleia está prevista para as 17h de quarta-feira (5).

Segundo o governo do estado, cerca de 1.300 dos 4.648 funcionários ainda não foram realocados após a privatização e há compromissos concretos de manutenção dos vínculos de todos, o que os sindicalistas questionam, alegando a falta de instrumentos para dar segurança à categoria.

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Trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 da CPTM entram em greve
Edição:
Valéria Aguiar
CPTM greve ferroviários São Paulo trens metropolitanos
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