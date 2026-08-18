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Direitos Humanos

Terremoto: Brasil doará 10 toneladas de arroz à Colômbia

Grãos fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 10:07
Brasília
Arroz
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Brasil vai doar até 10 toneladas de arroz à Colômbia, depois de o país ser atingido por terremoto de magnitude 7,4 na escala Richter em 10 de agosto. Os grãos fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

De acordo com a autorização publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (18), os alimentos serão destinados ao país vizinho como parte de uma ação de assistência humanitária internacional.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ficará responsável por operacionalizar o repasse. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) coordenarão a iniciativa.

PAA

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma política pública voltada à compra de produtos da agricultura familiar para abastecimento de instituições e ações de segurança alimentar.

A autorização excepcional permite que alimentos adquiridos pelo programa sejam destinados à cooperação humanitária internacional.

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Edição:
Talita Cavalcante
terremoto na Colômbia PAA arroz brasil
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