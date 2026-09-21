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Direitos Humanos

EBC tem três finalistas no prêmio de jornalismo Vladimir Herzog

São duas produções da TV Brasil e uma fotografia da Agência Brasil
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/09/2026 - 16:00
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 28/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contensçao. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) têm três representantes entre os finalistas do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. São duas produções da TV Brasil e uma fotografia da Agência Brasil.

A relação dos indicados foi divulgada nesta segunda-feira (21) pelo Instituto Prêmio Vladimir Herzog, organizador da premiação.

A 48ª edição do prêmio teve 346 produções inscritas. Foram selecionados três finalistas para cada uma das sete categorias: arte, fotografia, texto, vídeo, áudio, multimídia e livro-reportagem.

O fotógrafo Tomaz Silva, da Agência Brasil no Rio de Janeiro, disputa com o trabalho Viúva se despede do marido morto na operação policial mais letal do Rio de Janeiro.

A fotografia que retrata a dor de Fernanda da Silva Martins foi feita no Complexo do Alemão, em outubro de 2025. O trabalho fotojornalístico foi republicado em jornais e sites do país e do exterior

Para Tomaz Silva, a publicação da imagem foi uma forma de “usar a visibilidade de um veículo de comunicação pública para retratar os sentimentos de uma mulher que, ao mesmo tempo, era a dor de toda uma comunidade”.

Caminhos da Reportagem

A TV Brasil concorre na categoria vídeo com dois episódios do programa Caminhos da Reportagem.

Um deles é o programa Trabalho escravo doméstico: silêncio e servidão, que foi ao ar em 20 de abril de 2026.

A produção jornalística leva ao telespectador histórias de mulheres que foram escravizadas e discute formas de aprimorar o pós-resgate.

Participaram da equipe Marieta Cazarré, Paulo Leite, Ana Graziela Aguiar, Ana Passos, Cleiton Freitas, Patrícia Araújo, Gabriel Penchel, JM Barbosa, Rogério Verçoza, Sigmar Gonçalves, Alexandre Souza, Marcelo Vasconcelos, Rafael Carvalho, Rivaldo Martins, Aleixo Leite, Caroline Ramos, Wagner Maia.

O outro episódio, O Eterno Abril de Carajás: 30 anos de um massacre, repercute uma das maiores repressões policiais da história do país no campo, que resultou em 21 mortes e dezenas de feridos em Eldorado do Carajás, no Pará, em 1996.

O programa foi exibido em 13 de abril de 2026. Participaram da produção Thiago Padovan, Acácio Barros, JM Barboza, Rafael Carvalho, Márcio Garoni, Rodrigo Botosso, Nelson Lin, Fábio de Albuquerque.

Para a diretora de Jornalismo da EBC, Myrian Pereira, ter a Agência Brasil e a TV Brasil indicadas em categorias tão expressivas como Fotografia e Vídeo no Prêmio Vladimir Herzog é motivo de muito orgulho para toda a EBC.

"Esse resultado reflete o talento, o rigor ético e a dedicação diária das nossas equipes de reportagem e fotografia. Estar na final de uma premiação que é símbolo da luta pela democracia e pelos direitos fundamentais no Brasil confirma que estamos no caminho certo: fazendo um jornalismo de profundidade, necessário, plural e voltado para dar voz às transformações e dores da nossa sociedade", disse. 

Veja a lista completa de finalistas

Premiação

O resultado final da 48ª edição será conhecido em 30 de setembro, com transmissão ao vivo pelo canal do prêmio no YouTube

A premiação é uma homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, torturado e assassinado pela ditadura militar em 25 de outubro de 1975, nas dependências do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), em São Paulo.

O DOI-Codi foi o principal órgão de repressão política, detenção e tortura do regime militar (1964-1985). À época, o regime autoritário forjou que a morte teria sido suicídio.

Outros prêmios

A premiação tem o objetivo valorizar personalidades e profissionais da comunicação que se destacam na promoção dos direitos humanos fundamentais.

A EBC já obteve conquistas em edições anteriores. Em 2024, por exemplo, a Agência Brasil e a TV Brasil venceram nas categorias fotografia e vídeo

Em 2025, o episódio Mães de Luta, do Caminhos da Reportagem, recebeu menção honrosa

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Programa Caminhos da Reportagem é finalista do Prêmio Vladimir Herzog
Edição:
Sabrina Craide
Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos EBC TV Brasil Agência Brasil Caminhos da Reportagem
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