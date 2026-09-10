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Direitos Humanos

Irmã de PM suspeito de feminicídio é investigada e está foragida

Polícia Civil cumpriu mandados contra Thamires Matias nesta quinta
Matheus Crobelatti*
Publicado em 10/09/2026 - 16:14
São Paulo
Embu das Artes (SP), 07/09/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Larissa Cruz Morata morreu com um tiro na cabeça no banheiro da casa em que morava com o policial. Quem acionou a PM foi o companheiro da vítima, identificado por parentes como Vinícius Costa Silva. Foto: Vinícius Costa Silva/Instagram
© Vinícius Costa Silva/Instagram

A Polícia Civil fez, nesta quinta-feira (10), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra a irmã do policial militar Vinícius Costa Silva, suspeito de ter cometido feminicídio contra a esposa, Larissa Cruz Morata.

Thamires Matias, irmã do policial, está sendo investigada pela Delegacia de Embu das Artes, cidade na região metropolitana de São Paulo, por suspeita de fraude processual. A polícia não localizou Thamires em casa, e ela passou a ser considerada foragida.

Novas investigações serão realizadas nesta sexta-feira (11) na casa onde Larissa morreu com o objetivo de reunir elementos que contribuam para a solução do caso.

Possível feminicídio

No último domingo (6), a radiologista Larissa Cruz Morata, de 29 anos, foi encontrada morta, com um tiro na cabeça, no banheiro da casa onde morava com Vinícius Costa. O casal vivia em Embu das Artes e tinha um filho pequeno.

O PM disse às autoridades que a esposa tirou a própria vida após ele anunciar que queria terminar o relacionamento. Estudos periciais no corpo da vítima e no local indicaram que seria impossível Larissa ter cometido suicídio.

Devido a essas conclusões, o policial militar foi detido no velório da radiologista, na última segunda-feira (7). À tarde, foi decretada a prisão temporária de Vinícius, que foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes.

 A Agência Brasil procurou a defesa do PM, mas não teve resposta, e tenta conseguir o contato do advogado de Thamires.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

 

Brasília (DF), 07/08/2026 - Violência contra as mulheres. Arte/Agência Brasil
Denuncie casos de violência contra as mulheres - Arte/Agência Brasil
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Policial militar é preso suspeito de feminicídio em Embu das Artes
Edição:
Juliana Andrade
feminicídio Embu das Artes polícia civil violência contra a mulher policial militar
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