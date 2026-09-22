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Direitos Humanos

Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial recebe contribuições

Consulta pública está aberta até 16 de outubro
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 17:53
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 20/11/2024 – Detalhe de uma mulher em silhueta durante evento comemorativo ao Dia da Consciência Negra na torre de TV. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A consulta pública para colaborar com os objetivos estratégicos do 2º Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Planapir) está aberta até o dia 16 de outubro, por meio da plataforma digital Brasil Participativo.

O objetivo do plano é orientar a atuação do Estado brasileiro no enfrentamento do racismo estrutural, na reparação histórica, na redução das desigualdades e na efetivação de direitos.

O 2º Planapir conta com 16 eixos, e cada um deles traz uma série de objetivos estratégicos subsidiados pelas discussões da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir), realizada em 2025.

Por meio dos objetivos, se dará a definição e o aperfeiçoamento de ações, metas, responsabilidades institucionais, indicadores e mecanismos para acompanhar a promoção da igualdade racial no país.

A sociedade é convidada a colaborar aprimorando a redação desses objetivos, propondo alterações ou até mesmo sugerindo novos objetivos que enfrentem os problemas tratados em cada eixo.

Após o encerramento da consulta pública, as contribuições recebidas serão sistematizadas e analisadas para subsidiar ajustes de redação, ampliação ou reorganização dos objetivos na versão final do Planapir.

Conheça os 16 eixos do 2º Planapir:

  • Trabalho e inclusão produtiva
  • Educação
  • Saúde Integral e Enfrentamento ao Racismo no SUS
  • Desenvolvimento Social, Assistência Social e Segurança Alimentar
  • Cultura, Memória e Reparação Simbólica
  • Justiça, Segurança Pública e Defesa de Direitos
  • Comunidades Quilombolas
  • Povos de Terreiro e de Matriz Africana
  • Povos Ciganos
  • Mulheres Negras
  • Crianças, Adolescentes e Juventude Negra
  • População LGBTQIAPN+ negra
  • Justiça Climática e Enfrentamento ao Racismo Ambiental
  • Comunicação Antirracista, Justiça Digital
  • Política Internacional
  • Fortalecimento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR e Conselhos de Promoção da Igualdade Racial
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Edição:
Amanda Cieglinski
Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial Planapir Consulta Pública
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