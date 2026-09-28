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Direitos Humanos

Policial é preso em Cajamar, na Grande SP, por suspeita de feminicídio

Felipe Arthur Bugni e Aline Alves Bugni eram casados há 10 anos
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/09/2026 - 14:52
São Paulo
Felipe Arthur Bugni foi preso por suspeita de matar a esposa Aline Alves Bugni em Cajamar (SP). Foto: Felipe Bugni/Arquivo Pessoal
© Felipe Bugni/Arquivo Pessoal

O policial penal Felipe Arthur Bugni, de 40 anos, foi preso na noite deste domingo (27) suspeito de matar a esposa Aline Alves Bugni, de 31 anos, dentro de uma casa na cidade de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Aline e Felipe eram casados havia cerca de dez anos e tinham uma filha de 9 anos.

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a morte foi constatada no local por uma equipe médica.

"A ocorrência foi inicialmente registrada como morte suspeita e a dinâmica dos fatos é apurada, inclusive sob a hipótese de feminicídio. O marido da vítima foi preso em flagrante pelos crimes de violência psicológica contra a mulher, lesão corporal e ameaça, após se envolver em agressões contra familiares da vítima”, informou a SSP-SP.

Segundo a secretaria, duas armas de fogo, carregadores e aparelhos celulares foram apreendidos. Além disso, foram requisitados exames periciais no local para auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da morte.

Aumento de casos em SP

O estado de São Paulo registrou 142 casos de feminicídio no primeiro semestre deste ano. O número revela aumento de 10% em relação a igual período de 2025, quando houve 129 vítimas. Esses são os dados são os mais atualizados, segundo o portal da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado.

Considerando apenas o mês de junho, o número de feminicídios caiu de 21, em 2025, para 17, vítimas, em 2026. No entanto, junho registrou aumento em outros indicadores de violência contra a mulher: estupro de vulnerável e descumprimento de medida protetiva de urgência (MPU); e agressão física, perseguição e violência psicológica, em contexto de violência doméstica.

Os registros de descumprimento de MPU somaram 2.099 em junho deste ano. O número revela uma alta de 23,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando houve 1.702 casos.

Segundo as estatísticas criminais, foram 5.604 registrados casos de lesão corporal dolosa contra mulheres em junho de 2026, o que representa aumento de 10,5% em relação a igual período de 2025, quando houve 5.069 registros.

As vítimas do crime de estupro de vulnerável passaram de 719 para 848, de junho do ano passado para o mesmo mês deste ano, ou seja, 129 vítimas a mais. No mesmo período de comparação, os registros de perseguição aumentaram de 2.731 para 3.037, enquanto as ocorrências de violência psicológica passaram de 326 para 509.
 

Brasília (DF), 07/08/2026 - arte violência contra as mulheres
Violência contra as mulheres - Arte/Agência Brasil

 

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Edição:
Juliana Andrade
Violência Contra a Mulher feminicídios São Paulo
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