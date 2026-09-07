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Direitos Humanos

Policial militar é preso suspeito de feminicídio em Embu das Artes

Larissa Morata, mulher do PM, morreu com um tiro na cabeça
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/09/2026 - 17:59
São Paulo
Embu das Artes (SP), 07/09/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Larissa Cruz Morata morreu com um tiro na cabeça no banheiro da casa em que morava com o policial. Quem acionou a PM foi o companheiro da vítima, identificado por parentes como Vinícius Costa Silva. Foto: Vinícius Costa Silva/Instagram
© Vinícius Costa Silva/Instagram

A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta segunda-feira (7), o mandado de prisão temporária contra o policial militar Vinícius Costa Silva, marido de Larissa Cruz Morata, de 29 anos. Ele é suspeito de ter cometido feminicídio contra Larissa. Ela morreu com um tiro na cabeça no banheiro da casa em que morava com o policial, na cidade de Embu das Artes na região metropolitana de São Paulo. Foi o próprio Vinícius quem chamou a PM, afirmando ter achado a mulher morta ao acordar. 

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a medida foi decretada após as investigações apontarem indícios de “ocorrência de infração penal a ser investigada, dada a dinâmica dos fatos e elementos objetivos preliminarmente angariados”. 

Por ser soldado da Polícia Militar (PM), Vinícius foi apresentado pela Corregedoria da PM e será encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes (PMRG). “O caso é investigado como morte suspeita pela Delegacia de Embu das Artes. As diligências prosseguem para esclarecer todos os fatos”, disse a SSP-SP. 

Brasília (DF), 07/08/2026 - Violência contra as mulheres. Arte/Agência Brasil

 

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Edição:
Amanda Cieglinski
Feminicídio Violência Contra a Mulher Embu das Artes Policial Militar
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