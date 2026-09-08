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Direitos Humanos

Programa de Reforma Agrária inclui 2,4 mil quilombolas no Maranhão

Portaria autoriza seleção das comunidades inseridas no CadÚnico
Agência Brasil
Publicado em 08/09/2026 - 07:40
Brasília
Simões Filho (BA), 11/02/2025 - Território quilombo Pitanga dos Palmares. Foto: Incra BA/Divulgação
© Incra BA/Divulgação/Arquivo

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reconheceu 2.451 famílias de comunidades quilombolas do Maranhão como beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. 

A Portaria nº 2.173 autoriza o início da seleção das unidades familiares incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O processo será feito por meio da Plataforma de Governança Territorial, sistema usado pelo Incra para o gerenciamento e a execução de ações relacionadas à política agrária.

Programa

Segundo o Incra, a iniciativa está alinhada às normas que regulamentam a seleção e a permanência de famílias beneficiárias da reforma agrária, além das diretrizes do programa Terra da Gente, lançado pelo governo federal para atender ao público da Política Nacional de Reforma Agrária.

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Edição:
Talita Cavalcante
quilombolas Maranhã Incra Reforma Agrária
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