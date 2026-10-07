logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Defensoria e Univaja assinam acordo para apoiar indígenas do Javari

Meta é atender demandas como documentação civil e registros publicos
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2026 - 14:43
Brasília
Operação Javari
© Divulgação/Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas

A Defensoria Pública do Amazonas (DPAM) e a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) assinaram nesta quarta-feira (7) um termo de cooperação técnica para ampliar o acesso à assistência jurídica gratuita aos povos indígenas da região.

A iniciativa prevê atendimento a demandas como documentação civil, registros públicos e questões de direito de família.

A parceria busca enfrentar também as dificuldades históricas de acesso à Justiça em uma das regiões mais isoladas do país. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as longas distâncias, a falta de infraestrutura e a dependência do transporte fluvial dificultam o acesso das comunidades indígenas à documentação civil e a outros serviços públicos.

Segundo a DPAM e a Univaja, a cooperação também pretende reduzir barreiras culturais e linguísticas enfrentadas pelas comunidades indígenas. O acordo prevê que os atendimentos respeitem a organização social, a cultura e as formas próprias de consulta dos povos da região.

Registre-se: Brasil Parente

Em março deste ano, o programa Registre-se: Brasil Parente, coordenado pelo CNJ, fez um mutirão que atendeu mais de 1,3 mil indígenas da aldeia Massapê com serviços de emissão e regularização de documentos.

De acordo com o órgão, esta foi a primeira oportunidade que muitos moradores do Vale do Javari tiveram para obter ou regularizar registros civis.

A necessidade de ampliar a assistência jurídica também foi apontada pela própria Univaja.

Em balanço de um mutirão promovido em parceria com a Defensoria Pública, a entidade informou que foram identificadas demandas históricas relacionadas à documentação civil, previdência social e pensão alimentícia.

A organização relatou ainda que indígenas de diferentes comunidades percorreram longas distâncias para receber atendimento jurídico gratuito.

Repercussão internacional

O Vale do Javari ganhou repercussão internacional em 2022 após os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

O caso chamou atenção para a violência e para a atuação de atividades ilegais em uma região que abriga a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo.

Investigações da Polícia Federal associaram os crimes a um contexto de conflitos envolvendo pesca e caça ilegais na região.

Manifestações

A Univaja afirma que a defesa do território e dos povos indígenas isolados está entre suas principais frentes de atuação.

Em seu portal institucional, a entidade destaca que os povos do Vale do Javari enfrentam ameaças externas e lutam pela preservação de sua autonomia e de seus modos de vida.

O Ministério Público Federal (MPF) tem defendido o fortalecimento da proteção aos povos indígenas da região.

Em missão realizada no Vale do Javari, o MPF informou ter atuado para ampliar medidas de proteção a lideranças indígenas, defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas.

Em ações judiciais relacionadas à Terra Indígena Vale do Javari, o MPF também tem defendido a observância da consulta livre, prévia e informada das comunidades indígenas e a proteção de seus direitos territoriais.

 

Relacionadas
Operação Javari
Univaja e DPU denunciam tortura de indígena no Vale do Javari
Vale do Javari (AM), 29/08/2025 - Mutirão do programa Agora Tem Especialistas vai atender 1.317 indígenas no Vale do Javari. Foto: MS/Divulgação
Indígenas do Vale do Javari serão atendidos por mutirão médico
Bruno Periera indicating, to Journalist Dom Phillips, the direction of travel down the Rio Itaquai prior to the the start of a 5 week expedition into the Vale Do Javari in 2018. The Funai expedition was to track and evidence the movements of uncontacted Indigenous indians within the Javari Valley. The Javari has the largest concentration of uncontacted indigenous population in the World. Leticia, Amazon.
Dom e Bruno: 3 anos após crime, Vale do Javari continua sob ameaça
Edição:
Valéria Aguiar
DPAM Univaja registros publicos Vale do Javari Terra Indígena programa Registre-se: Brasil Parente
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Bets começam a informar bancos sobre R$ 1,3 bilhão a devolver
qua, 07/10/2026 - 15:04
Brasília (DF), 24/03/2026 - Tira-Dúvidas do IRPF 2026 - Imposto de Renda Pessoa Física. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Receita envia cartas a 498 mil que estão na malha fina até o dia 20
qua, 07/10/2026 - 15:01
Operação Javari
Direitos Humanos Defensoria e Univaja assinam acordo para apoiar indígenas do Javari
qua, 07/10/2026 - 14:43
Manifestação contra a crise imobiliária, em Madri 3 de outubro de 2026 REUTERS/Juan Barbosa
Internacional Habitação: Espanha antecipa eleições; sindicatos chamam à greve geral
qua, 07/10/2026 - 13:30
Rio de Janeiro (RJ), 07/10/2026 – Propostas são entregues durante a sessão pública do 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha da Produção (OPP4), na sede da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Maior leilão do pré-sal termina com sete dos 13 blocos arrematados
qua, 07/10/2026 - 13:11
Brasília (DF), 02/09/2026 – Floresta Amazônica conservada em Caracaraí (RR) - Floresta Amazônica conservada em Caracaraí Foto: Fabíola Sinimbú/Agência Brasil
Meio Ambiente Congresso terá sete em cada dez parlamentares contra agenda ambiental
qua, 07/10/2026 - 10:56
Ver mais seta para baixo