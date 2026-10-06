logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Polícia Federal faz ação contra garimpo ilegal no Pará

Atividade irregular ocorria em Tucumã, próximo à Terra Indígena Kayapó
Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/10/2026 - 09:58
Rio de Janeiro
06/10/2026 - PF prende seis em ação contra garimpo ilegal no Pará. PF combate extração ilegal de ouro em Tucumã/PA. Foto: PF/ Divulgação
© PF/ Divulgação

Policiais federais fizeram, nessa segunda-feira (5), uma ação contra garimpo ilegal em Tucumã, no Pará. Segundo a Polícia Federal (PF), a atividade de exploração mineral irregular ocorria em imóvel rural vizinho à Terra Indígena Kayapó.

Na ação, foram apreendidas duas escavadeiras hidráulicas, dois motores e dois celulares. Um galpão era usado, no local, como alojamento para os trabalhadores do garimpo.

De acordo com a PF, as condições do galpão indicam que os trabalhadores eram mantidos em condições degradantes, o que poderia caracterizar condição análoga à de escravidão.

A PF investiga quem são os responsáveis pelo garimpo e os compradores do ouro extraído do local.

*A PF informou anteriormente que havia prendido seis pessoas em flagrante. Depois, corrigiu a informação e disse que a ação não resultou em prisões.

*A matéria foi alterada para correção de informação. O título também foi alterado.

Relacionadas
03/09/2023 - PF inutiliza 302 balsas de garimpo ilegal em operação no Amazonas. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Estudo revela evolução do garimpo ilegal e novas táticas de exploração
Brasília (DF), 26/03/2026 - PF reprime esquema de lavagem de capitais e de evasão de divisas em SP e em SC. Foto: Polícia Federal/Divulgação
PF já apreendeu mais de R$ 30 milhões em crimes eleitorais em 2026
Edição:
Graça Adjuto
Polícia Federal PF ação garimpo ilegal Pará
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A Anvisa alerta a população sobre o uso e o armazenamento adequados dos chamados saneantes domissanitários
Saúde Anvisa libera fabricação de produtos de limpeza da Unilever
ter, 06/10/2026 - 11:53
Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda
Política Big techs descumprem regras eleitorais no dia da votação, diz estudo
ter, 06/10/2026 - 11:46
Sede da OMS em Genebra 2/2/2023 REUTERS/Denis Balibouse
Internacional OMS: dois em cada três jovens europeus dizem ter sofrido abusos
ter, 06/10/2026 - 11:01
Brasília - DF - 27/07/2026 - Moraes pede explicações após falhas na tornozeleira de Débora do Batom. Foto: Joedson Alves/Agência Brasil (Arquivo)/ Reprodução Redes Sociais
Justiça Moraes concede regime semiaberto a Débora do Batom, condenada pelo 8/1
ter, 06/10/2026 - 11:01
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa aprova novo tratamento para doença do enxerto contra hospedeiro
ter, 06/10/2026 - 10:49
Canetas para aplicação de insulina,exame da curva glicêmica
Saúde Anvisa proíbe venda de insulina e tirzepatida irregulares
ter, 06/10/2026 - 10:45
Ver mais seta para baixo