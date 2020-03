Brasileiros esperam que inflação fique em 4,8% nos próximos 12 meses

A expectativa de inflação dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses ficou em 4,8%, segundo pesquisa feita em março pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa é inferior aos 5% registrados em fevereiro e retornou ao mínimo histórico apresentado em novembro e dezembro de 2019.

Em relação a março do ano passado (5,1%), houve queda de 0,3 ponto percentual. A pesquisa é realizada com base em entrevista feita com consumidores, que respondem à seguinte pergunta: “na sua opinião, de quanto será a inflação brasileira nos próximos 12 meses?”.

A economista da FGV Renata de Mello Franco acredita que a tendência para os próximos meses é de que os consumidores esperem uma inflação ainda menor, devido ao cenário de incertezas gerado pela pandemia do novo coronavírus.