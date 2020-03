FMI prorroga acordos bilaterais de empréstimos até 2023

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta terça-feira (31) que seu conselho aprovou uma nova estrutura de três anos para acordos bilaterais de empréstimos, garantindo que sua capacidade total de empréstimo de 1 trilhão de dólares será mantida no momento em que os países membros combatem as pressões do surto de coronavírus.

A nova estrutura é basicamente a mesma que foi promulgada em 2016 para acordos que permitem que os países membros mais ricos do FMI emprestem diretamente para países em necessidade, afirmou a instituição. A medida prorroga os acordos bilaterais de financiamento do Fundo de dezembro de 2020 até o final de 2023, com uma extensão de um ano possível até o final de 2024.