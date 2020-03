PIB do estado de São Paulo cresceu 2,5% em 2019

O Produto Interno Bruto (PIB) do estado de São Paulo atingiu, em 2019, R$ 2,38 trilhões, resultado 2,5% superior ao registrado em 2018. O setor de serviços teve alta de 3,3% e a indústria, de 1%. Já a agropecuária teve queda de 1,3%. Os dados, divulgados hoje (26), são da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), vinculada a Secretaria de Governo do estado de São Paulo.

De acordo com o levantamento, a Região Metropolitana de São Paulo fechou o ano com PIB de R$ 1,28 trilhão, um crescimento de 3,5% em relação a 2018. A região registrou resultado positivo nos serviços (4,5%) e negativo nos setores da indústria (-0,2%) e agropecuária (-5,6%).

No interior paulista, os destaques na expansão do PIB foram as regiões de Campinas, com elevação de 2,5%, Sorocaba, com 3,5%, Franca, com alta de 3,3% e Itapeva, com 4%.