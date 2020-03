Setor de máquinas e equipamentos tem aumento de 1,5% em fevereiro

O setor de máquinas e equipamentos teve alta de 1,5% no faturamento de fevereiro em comparação ao mesmo período de 2019, segundo balanço divulgado hoje (31) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). As receitas ficaram em R$ 10 bilhões no mês de fevereiro. No acumulado dos últimos 12 meses, no entanto, os fabricantes de bens de capital registram queda de 0,8%.

As exportações também registraram alta em fevereiro, crescendo 8,8% em comparação ao mesmo mês do ano passado, totalizando US$ 754,87 milhões. No acumulado do primeiro bimestre de 2020, com a retração de 26,6% nas vendas para o exterior observada em janeiro, o setor ainda tem queda de 9,6% nas exportações.

Puxaram a alta das vendas para o exterior os segmentos de fabricantes de máquinas para indústria de transformação e de máquinas para agricultura, ambos com crescimento de 18% no primeiro bimestre do ano.

A expectativa da Abimaq é que as receitas das exportações continuem em expansão nos próximos meses devido às entregas de pedidos já feitos. A associação avalia que com os efeitos do coronavírus na economia mundial novos pedidos devem ser adiados, impactando negativamente as exportações a partir de maio.

Com 306 mil trabalhadores, o setor de máquinas e equipamentos registrou alta de 0,2% no nível de emprego de fevereiro em comparação com o mesmo mês de 2019.