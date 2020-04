Indústria de máquinas tem alta de 2,3% no primeiro trimestre

As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos fecharam o primeiro trimestre de 2020 com receita líquida de R$ 29 bilhões, montante 2,3% superior ao registrado no mesmo período de 2019. Na comparação com os últimos três meses do ano passado, houve queda de 5,2%. Os dados, divulgados hoje (28), são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos.

Nas exportações, o setor registrou um recuo de 12,6% no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao último trimestre de 2019, ocorreu diminuição nas vendas na ordem de 11,1%. As principais quedas nas exportações brasileiras do setor ocorreram para os Estados Unidos (29,9%) e para países da América Latina (11,5%).

“Diante dos desdobramentos da covid-19 (coronavirus) no mundo, o cenário é incerto no curto prazo. O natural esfriamento da demanda, a dificuldade de obter insumos tanto nacionais quanto importados, as dificuldades em obter capital de giro são algumas dessas preocupações dos fabricantes”, destacou a entidade em nota.