O total de empregos preservados por meio de acordos firmados pelo Programa de Renda Emergencial, criado pela Medida Provisória 936, era de 1.707.226 até as 15h de hoje (15) segundo dados da Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência). O balanço foi divulgado no início da noite pelo Ministério da Economia, em Brasília.

Segundo nota do ministério, “o programa prevê a concessão de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda aos trabalhadores que tiverem jornada reduzida ou contrato suspenso e ainda auxílio emergencial para trabalhadores intermitentes com contrato de trabalho formalizado.” O benefício foi criado para tentar reduzir os efeitos econômicos do novo coronavírus.

O valor do benefício emergencial é igual ao seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Nos casos de redução de jornada de trabalho e de salário, será pago pela União o percentual do seguro-desemprego equivalente ao percentual da redução. A estimativa é de que o investimento total seja de R$ 51,2 bilhões.

Título alterado às 19h28 para corrigir informação. A MP de Renda Emergencial preserva mais de 1,7 milhão de empregos, e não 1,7 mil, como havia sido informado