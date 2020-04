Receita recebe 84 mil pedidos de inscrição ou de regularização do CPF

Depois de regularizar a situação de cerca de 90 mil Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) no fim de semana, a Receita Federal recebeu, desde ontem (13), cerca de 84 mil novos pedidos de inscrição e de regularização do cadastro. Segundo balanço divulgado pelo órgão, 24 mil contribuintes fizerem o pedido ontem e 60 mil hoje (14).

A regularização do CPF é necessária para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 pela Caixa Econômica Federal durante a pandemia do novo coronavírus. Para evitar aglomerações e deslocamentos às unidades do órgão, a Receita está recebendo pedidos de inscrição e de regularização por canais eletrônicos.

Segundo a Receita, cerca de 11 milhões de CPF com pendências relacionadas à Justiça Eleitoral serão liberados pela Caixa Econômica Federal amanhã (15) para receberem o auxílio emergencial. Depois de contato com a instituição financeira, a Receita foi informada de que os sistemas do banco estarão atualizados nesta quarta-feira.

Os pedidos de inscrição e de regularização do CPF podem ser feitos no site da Receita Federal. O contribuinte pode alterar dados no formulário “Alteração de Dados Cadastrais no CPF” entrar no chat da Receita, onde conversará com um atendente.

Caso não seja possível fazer o processo pelo site, o contribuinte pode enviar um e-mail a uma unidade da região fiscal onde mora. A lista está disponível na página da Receita na internet. Segundo o órgão, os e-mais serão respondidos em até 48 horas.

Jurisdição por estado e respectivos e-mails corporativos:

1ª Região Fiscal (DF, GO, MT, MS e TO) - atendimentorfb.01@rfb.gov.br

2ª Região Fiscal (AC, AM, AP, PA, RO e RR) - atendimentorfb.02@rfb.gov.br

3ª Região Fiscal (CE, MA e PI) - atendimentorfb.03@rfb.gov.br

4ª Região Fiscal (AL, PB, PE e RN) - atendimentorfb.04@rfb.gov.br

5ª Região Fiscal (BA e SE) - atendimentorfb.05@rfb.gov.br

6ª Região Fiscal (MG) - atendimentorfb.06@rfb.gov.br

7ª Região Fiscal (ES e RJ) - atendimentorfb.07@rfb.gov.br

8ª Região Fiscal (SP) - atendimentorfb.08@rfb.gov.br

9ª Região Fiscal (PR e SC) - atendimentorfb.09@rfb.gov.br

10ª Região Fiscal (RS) - atendimentorfb.10@rfb.gov.br