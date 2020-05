Ibaneis adia para 18 de maio reabertura do comércio no DF

A reabertura do comércio no Distrito Federal (DF) foi adiada para o próximo dia 18 de maio. A decisão é do governador Ibaneis Rocha, que assinou decreto com a medida, publicado no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (7). Anteriormente, a reabertura das atividades consideradas não essenciais estava prevista para a próxima segunda-feira (11).

Nessa quarta-feira (6), a Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu ampliação do funcionamento de atividades consideradas não essenciais no DF. A decisão foi da juíza titular da 3ª Vara Federal Cível, Kátia Balbino de Carvalho Ferreira.

A magistrada acatou ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público no Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em face da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Kátia Balbino decidiu também que o governo distrital apresentasse dados sobre o planejamento de retomada das atividades, designando que o Executivo distrital fornecesse hoje dados complementares referentes ao planejamento de retomada da reabertura comércio, com datas por bloco de atividades e regras sanitárias para diferentes ramos.