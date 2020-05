Saiba como está o atendimento para pagamento do auxílio emergencial

Neste momento, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o vice-presidente de Tecnologia, Cláudio Salituro, concedem entrevista online sobre o pagamento do auxílio emergencial pelo Brasil.

Cerca de 60 milhões de pessoas estão inscritas no programa do governo federal para receber o auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mulheres mães e chefes de família). O benefício é pago a trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos no cadastro social do governo e no Bolsa Família.

O programa foi criado pelo governo federal para garantir uma renda básica emergencial durante três meses, para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. A primeira parcela já foi paga.

As agências da Caixa Econômica Federal no estado de São Paulo abrirão nos próximos dias, independentemente da antecipação de feriados na capital e em várias cidades do estado, informou, há pouco, o presidente do banco, Pedro Guimarães. Segundo ele, o banco funcionará inclusive aos sábados para o saque do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras).