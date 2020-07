Quarentena, a força de um aprendizado é tema do Caminhos da Reportagem

Que o brasileiro é criativo, isso não é novidade. A característica conhecida por todos, inclusive fora do país, ficou patente neste período em que o mundo foi pego de surpresa pela pandemia do novo coronavírus.

Como aumentar a renda se você é um maestro e teve os shows cancelados? Como usar o tempo para tratar da ansiedade que aumentou no meio do isolamento social? Como pagar as contas que não param de chegar quando o trabalho de tirar fotografias é essencialmente presencial?

O Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, apresenta exemplos de brasileiros que deram a volta por cima em um tempo em que sobreviver a um vírus é só o começo de um desafio. Brasileiros que aprenderam a lidar com a tecnologia disponível para mudar o percurso de uma jornada antes inimaginável. O programa vai ao ar hoje (19), às 20h.