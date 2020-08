Feirão Limpa Nome da Serasa termina nesta segunda-feira

Mais de 1 milhão de brasileiros já fizeram acordos com até 98% de desconto sobre suas dívidas durante o Feirão online Serasa Limpa Nome, que termina hoje (31). O serviço vale para dívidas de R$ 200 a R$ 1 mil. As dívidas podem ser negociadas pelo site da Serasa, aplicativo de celular ou pelo WhatsApp (11) 98870-7025.

Para negociar, é preciso preencher um cadastro. As informações financeiras e dívidas serão exibidas na tela. Para conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar na dívida para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as opções de renegociação. Ao selecionar a opção, deve-se escolher se o pagamento será à vista ou parcelado, e a melhor data de vencimento.

A própria plataforma da Serasa gera os boletos, que podem ser pagos pela internet ou em qualquer agência bancária ou lotérica.

Se o consumidor preferir o atendimento presencial, a Serasa disponibiliza seus serviços nos Correios, oferecendo as mesmas condições de negociação nas mais de 7 mil agências espalhadas pelo Brasil.

De acordo com o diretor da Serasa Limpa Nome, Lucas Lopes, o objetivo da empresa é dar opções para ajudar as pessoas em um momento delicado da economia. “Há pessoas com perda parcial ou total de renda, trazendo mais empresas parceiras para a iniciativa de facilitar o pagamento de dívidas. Essa facilidade que estamos oferecendo em parceria com as empresas participantes é uma das alternativas da população sair da dificuldade”, disse Lopes.