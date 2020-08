Lucro líquido da Eletrobras chega a R$ 4,6 bilhões no trimestre

O lucro líquido da Eletrobras foi R$ 4,6 bilhões no segundo trimestre deste ano e o Ebitda, sigla para lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, foi R$ 7,8 bilhões, valor 483% maior do que o mesmo período de um ano atrás. Os dados foram divulgados pela empresa, na noite desta quarta-feira (12).

Entre os motivos dos bons resultados, segundo a estatal, está a queda de 26% de despesas de Pessoal, Material, Serviços e Outros (PMSO).

“Um dos destaques do trimestre, bastante significativo para a Eletrobras, foi a redução de R$ 592 milhões em PMSO. O resultado, que consideramos uma conquista, é fruto de medidas permanentes de disciplina financeira adotadas nos últimos anos e que passaram a fazer parte do DNA da empresa”, disse o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior.

Segundo a empresa, influenciaram o resultado as medidas relativas aos planos de demissão consensual e ao projeto Orçamento Base Zero, tendo este último, apenas no primeiro semestre, representado uma economia de R$ 97 milhões.

“A redução de custos é ainda influenciada por fatores como redução de terceirizados e de aluguéis em Furnas. Os custos operacionais também tiveram diminuição de R$ 136 milhões. Outro destaque do período foi o indicador dívida líquida/Ebitda ajustado em 1,5, reforçando o compromisso da empresa com a disciplina financeira”, informou a companhia.

A Eletrobras é responsável por 30% da geração de energia elétrica do país, o equivalente a 51.301 mega Watts. Durante a pandemia, a geração da Eletrobras foi a mais utilizada, chegando a 40% da geração brasileira entre abril e junho.

“A Eletrobras mantém a operação normal na geração e na transmissão de energia para o atendimento da retomada da economia no momento pós-pandemia”, reforçou o presidente. Na transmissão, a empresa detém 44,7% do Brasil, num total de 71.503 quilômetros de linhas. A operação de transmissão teve os melhores resultados históricos de indicadores para um primeiro semestre, mesmo em meio à pandemia.

A Eletrobras controla grande parte dos sistemas de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil por intermédio das subsidiárias Eletrobras Amazonas GT, Eletrobras CGT Eletrosul, Eletrobras Chesf, Eletrobras Eletronorte, Eletrobras Eletronuclear e Eletrobras Furnas. Além de ser principal acionista dessas empresas, a companhia é dona de metade do capital de Itaipu Binacional.

Nesta quinta-feira (13), o presidente da estatal participará de teleconferência com acionistas e analistas, às 14h30, quando apresentará os destaques das demonstrações financeiras do trimestre.